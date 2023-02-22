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【裁員潮】諮詢業龍頭麥肯鍚計劃裁減2000人　為公司史上最大規模裁員

宏觀解讀 17:17 2023/02/22

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美國科網企業的裁員潮開始蔓延至其他行業，市場消息指全球諮詢機構巨頭之一麥肯錫（McKinsey & Co.），正計畫裁員約2,000人，為公司有史以來最大規模裁員之一。

料裁減人力資源及技術等崗位

外媒報道指，公司今輪裁員中涉及職位橫跨科技、媒體和投資銀行等行業，將集中在人力資源、技術和通訊等與客戶沒有直接聯繫的崗位，以協助集團節省薪金。又預期法律和合規團隊不會受到裁員影響。

麥肯錫為美國現時三大諮詢機構中員工人數最多，目前員工總數達4.5萬人，而5年前僅2.8萬人，即過去5年增聘了1.7萬人。

公司指仍在招聘直接與客戶聯繫的職位

公司代表DJ Carella在聲明中表示今次為公司十多年來首次重新設計非客戶服務團隊的運作方式，以便這些團隊可以有效地支持公司業務，並且規模與公司相匹配，並補充稱公司仍在招聘直接與客戶聯繫的職位。

麥肯錫報告指公司2021 年的收入超過 150 億美元，消息指去年收入更超越了2021年的數字。

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編輯：葉志偉

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