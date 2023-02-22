Vera Wang騷小蠻腰行紅地毯 73歲凍齡樣令網民驚豔

73歲華裔婚紗設計師Vera Wang本周亮相，有「英國奧斯卡」之稱的英國電影學院獎（BAFTA）。Vera Wang以一身性感造型露出小蠻腰行紅地毯，身形弗爆，網民更驚歎她保養得宜與年齡完全不相符。

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Vera Wang周日穿著單肩白色連身裙，裏面僅配上一件黑色無肩帶内衣，微妙地展露出小蠻腰。她一向有健身習慣，手腳線條匀稱更有腹肌。

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她在相中的臉部肌膚十分光滑緊致，從相中未見其臉部有明顯皺紋。

不少網民都在社交媒體Twitter留言，對Vera Wang的凍齡外型表示讚歎。其中一名網民形容Vera Wang的造型青春性感，如果自己能及她一半就好。

更有網民忍不住提醒其他人，強調Vera Wang已經73歲。

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今次已非Vera Wang首次獲讚駐顔有術，她的社交媒體帖文下不時有粉絲留言稱讚，並詢問其美容秘訣。

Vera Wang過往接受訪問曾透露，其抗皺紋的秘訣是工作、充足睡眠、少曬太陽及一杯伏特加雞尾酒。

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責任編輯：鄭錦玲