【業績｜電訊股】數碼通中期純利多賺2%息14.5仙　流動服務ARPU升6%、持「審慎樂觀」態度（第二版）

▲ 數碼通中期純利多賺2%息14.5仙 流動服務ARPU升6%

數碼通（00315）收市後公布，截至去年底止半年，純利按年升2%至2.6億元，派中期息每股14.5仙，按年持平；收入上升1%至38.1億元。期內，服務收入增長4%至23.3億元，流動服務月費計劃每用户平均收入（ARPU） 按年升6%至223元，至於手機及配件銷售額則下跌5%至14.7億元。

數碼通副主席兼執行董事馮玉麟解釋，ARPU的增長主要源於5G用戶持續上升，防疫措施的鬆綁也有助帶動漫遊業務收入。他又稱，漫遊收入於1月份已反彈至疫情前近7成水平，惟目前本港出入境人數僅恢復至疫前的3成，具一定的增長空間，持「審慎樂觀」態度。

本港「移民潮」影響ARPU

截至去年底止，集團的香港總客戶人數按年跌10萬至260萬，因實名登記制的要求影響行業的預繳咭市場，以致預繳客戶減少。剔除虛擬網絡供應商客戶，月費計劃客戶流失率從去年的0.7%上升至 0.9%。提及本港「移民潮」，馮玉麟坦言，移民潮對ARPU產生影響，不少客戶選擇結束計劃或選擇較便宜的套餐，目前集團希望挽留回流返港的客戶。

數碼通指，集團首要工作之一是將客戶升級至5G服務。客戶升級5G服務產生正面成效，令公司的客戶人數和 ARPU持續上升。截至今年2月，公司35%的客戶已使用5G服務。公司預計會有更多客戶轉用5G服務，而5G家居寬頻服務亦會錄得理想增長。

未來將專注控制經營成本

被問到未來會否有上調價格計劃，馮玉麟表示，公司將專注控制經營成本，惟定價因市場情況，現時難言會否加價。他又料，集團將審慎控制資本支出，但會繼續投資，推動業務增長。

數碼通：降低頻譜費用助香港成創新中心

政府在新一份《財政預算案》中提及，建議電訊網絡營辦商將來投的無線電頻譜而須繳付的頻譜使用費，將可獲得稅務扣除，馮玉麟表示歡迎，強調公司希望香港可擁有全世界最好的5G網絡，因此過去大量投放資源建立網絡，未來將著手研究政策細節。

馮玉麟續指，現時公司支付的頻譜費更高於收益，參考内地情況，幾乎不用繳納頻譜費用，降低相關費用將促進香港成爲全球創新中心。

提及今年續派消費券，執行董事兼行政總裁劉若虹表示，公司將推出手機及配件銷售的推廣活動，尤其針對無綫耳機；她又料隨著經濟改善，漫遊收入將因爲旅遊業回暖而受惠。

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