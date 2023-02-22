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【業績｜電訊股】數碼通中期純利多賺2%息14.5仙　流動服務ARPU升6%

股市 17:05 2023/02/22

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數碼通中期純利多賺2%息14.5仙　流動服務ARPU升6%

數碼通 （00315） 收市後公布，截至去年底止半年，純利按年升2%至2.6億元，派中期息每股14.5仙，按年持平。期內，總收入上升1%至38.1億元。

數碼通全日微跌1%，收報5.19元。

期內，服務收入增長4%至23.3億元，流動服務月費計劃每用户平均收入（ARPU） 按年升6%至223元。ARPU的增長主要源於5G用戶持續上升，加上隨政府於2022年最後數月逐步放寬防疫限制措施，帶動漫遊業務收入溫和回升。漫遊收入於1月份已反彈至疫情前近 70%的水平，並繼續呈現強勁增長。

至於手機及配件銷售額則下跌5%至14.7億元，主因市場上對5G旗艦手機較為疲弱的需求。

截至去年底止，集團的香港總客戶人數按年10萬人至260萬人，因實名登記制的要求影響了整個行業的預繳咭市場，以致預繳客戶減少。剔除虛擬網絡供應商客戶，月費計劃客戶流失率從去年的0.7%上升至 0.9%。

數碼通指，公司首要工作之一是將客戶升級至5G服務。客戶升級5G服務產生正面成效，令公司的客戶人數和 ARPU持續上升。截至今年2月，公司35%的客戶已使用5G服務。公司預計會有更多客戶轉用5G服務， 而5G家居寬頻服務亦會錄得理想增長。

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港股 數碼通（00315）
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