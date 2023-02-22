奧朗．御峯一房議價後以563萬成交　5年帳面蝕87萬離場

中原地產黃家全表示，大角咀奧朗．御峯為區內新晉物業，樓齡極新，加上鄰近多個地鐵站，出入方便，吸引不少年輕專才進駐。屋苑高層A室，實用面積322平方呎，採一房間隔，單位座向正南方，享開揚都市景，議價後以563萬元成交，實用呎價17484元。原業主於2018年6月以650萬元購入上址，持貨5年，是次沽貨帳面蝕讓87萬元。

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