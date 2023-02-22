【財政預算案2023】渣打：會配合財政預算案協助招商引資　一文看清各界對財政預算案意見（不斷更新）

今日公布的財政預算案推出多項紓困措施，包括派發消費券及退還薪俸稅待，同時又訂下多個刺激經濟措施，當中在金融市場上著墨不少，如綠色科技及金融發展委員會、引入公司遷冊機制冀吸引企業遷至香港、港股通亦會探索互聯互通人民幣櫃台，市場對預算案均給予正面回應。

會計師公會：希望港府不會長期依賴消費券振興香港經濟

香港會計師公會稅務師會執行委員會主席陳嘉華表示，歡迎政府派發兩期共5000元消費券，認為現時本港經濟復甦，此金額合宜，但希望港府不會長遠依靠消費券振興香港經濟。

陳嘉華表示，現時情況與兩年前不同，當時本港受疫情影響，需要以本土消費帶動經濟，故第一、二次消費券分別派5000及1萬元，對本港經濟有明顯幫助；而現時本港開放經濟，有外來動力帶動香港實質經濟，故5000元金額已相當合宜，可暫時增加香港市民今年消費能力。

她預計，由於首期消費券4月份派發，料賬目影響下個財政年度，料將涉及300多億元，惟未及計新來港合資格的2500元消費券。不過，政府預示下年度仍然有赤字，故希望不會長期依賴消費券振興經濟。

此外，對於引入新的「資本投資者入境計劃」，該會會長方蘊萱相信，有助吸引來自外地的資金投資香港項目。若香港項目以私募基金形式去做，將有利資金管理方面的營商環境。不過，計劃成效及預計資金規模則視乎項目吸引力、回本率及長遠支持。至於應用於股票市場亦要審慎考慮，避免造成影響市場波動。

至於引入公司遷冊機制，公會財政預算案建議委員會召集人楊澤志表示，遷冊制度可便利想遷港的海外營運公司；由幾年前開始，傳統「稅務天堂」如開曼群島已落實要在當地有實質經營要求，故機制有助吸引部份公司轉至香港，接受香港公司法監管，「在陽光下營業」。

貿發局：將協助港商把握「一帶一路」倡議和「粵港澳大灣區」建設的機遇

香港貿易發展局主席林建岳指政府推出多項有助疫後經濟復甦及支援中小企措施，包括分五年額外撥款5.5億元予貿發局，協助港商把握「一帶一路」倡議和「粵港澳大灣區」建設的機遇，以及開拓新興市場和加強環球推廣，推動香港繼續發揮『背靠祖國、聯通世界』的獨特優勢，鞏固香港國際商貿中心地位。

他表示貿發局一直支持本港商界開拓新市場，特別是大灣區、RCEP地區，以至「一帶一路」沿線國家，未來亦會推出一系列相關的大型推廣活動，聯同其他香港機構推廣香港城市品牌及優勢。

此外，預算案致力推動本港經濟高質量發展，積極對接國家發展戰略，聚焦在金融、可持續發展、創新科技、生命科技等領域。林建岳指這些範疇亦是貿發局推廣焦點所在，相關的重點活動包括亞洲金融論壇、香港國際創科展（InnoEX）、亞洲醫療高峰論壇等，亦會繼續涵蓋綠色經濟及可持續發展等元素。

他又提到寛減利得稅、優化中小企融資擔保計劃、向『BUD專項基金』注資5億元等措施，有助紓緩港商特別是中小企的經營壓力；而推動科技創新和綠色轉型，以及引進重點企業將有助經濟多元發展。貿發局會繼續在本港疫後復甦中發揮關鍵作用，並會繼續對經濟高質量發展作出貢獻。

友邦：建議政府可考慮加大自願醫保計劃（VHIS）稅務扣減金額

友邦香港及澳門首席執行官馮偉昌先生表示歡迎《財政預算案》中政府計劃發行銀色債券及綠色零售債券，並在發行的綠色債券和基礎建設債券中，撥出一定比例優先供強積金基金投資，為強積金計劃成員提供多一個投資選項，又認為相關建議能讓強積金成員進一步涉足ESG投資。

他指該行2006年已推出全港首隻具ESG概念強積金基金，公司調查顯示有78%受訪者希望退休投資組合擁有可持續投資產品成分，預期市民對可持續投資的興趣會越趨熾熱，並會繼續致力透過不同渠道教育強積金成員，提升他們對ESG及相關基金的認識。

集團又提到，支持政府有更多措施紓緩中產家庭經濟壓力。例如，可以考慮加大自願醫保計劃（VHIS）稅務扣減金額，或把私院住院費用開支納入稅務減免範圍，此舉不但針對性惠及中產，更有助減輕對公營醫療系統的壓力。

此外，又歡迎《財政預算案》中建議提高僱主為其65歲或以上僱員所作自願性強積金供款的稅務扣減，認為措施既可加強退休保障，同時鼓勵僱主讓經驗豐富及仍然具高度生產力的人力資源繼續貢獻經濟。

渣打：會配合財政預算案協助招商引資

渣打銀行 （02888） 指，歡迎新一份財政預算案提出多項措施加速香港經濟復甦，集團香港行政總裁禢惠儀表示，隨著香港與內地市場快速復常，該行指會配合財政預算案，協助招商引資，並繼續透過中小企融資擔保計劃，為本地企業提供支援，在香港經濟踏入復甦初期，把握人流、物流和經濟活動重新活躍所帶來的機遇，推動經濟發展。

集團又指，會積極支持財政司司長提出的多項前瞻性建議，包括打造香港成為國際綠色科技及金融中心、同時繼續擴闊與內地互聯互通、深化香港的離岸人民幣服務等，多方位提升香港金融服務的競爭力。

禢惠儀表示對香港經濟疫後反彈感到樂觀，預期今年會繼續在港增聘海內外人材，其中跨境理財（尤其是大灣區）、綠色金融、金融科技和人民幣國際化等都是重點發展範疇，香港長遠發展方向一致。

滙豐：樂見當局公布多元化措施支持中小企

滙豐 （00005） 香港區行政總裁林慧虹指出，預算案為香港長遠競爭力提供清晰路線圖，尤其是金融服務方面。在各項現有優勢下，成立基礎建設債券計劃、進一步擴大互聯互通機制、發展香港成為國際綠色科技及金融中心新措施等，有助提升香港國際金融中心的地位。

該行指上周特區政府成功發行代幣化綠色債券，足以證明香港在綠色金融方面的領先優勢。香港作為全球最大人民幣離岸中心，透過邀請海外和內地的發行人來港發債、設立人民幣交易櫃枱，以及推出人民幣債券期貨等，可以繼續促進人民幣國際化。

林慧虹又提到中小企是本港經濟的重要支柱，樂見當局公布多元化措施，包括延長『中小企融資擔保計劃』下各項擔保產品的申請期限、寬減利得稅，以及優化『商業數據通』，指科技和人才是香港成功催化劑，包括協助企業數碼化轉型、促進虛擬資產市場發展、粵港澳大灣區金融科技實習計劃，及其他人才培訓計劃等一系列政策，相信會受到市場歡迎。

老虎證券：歡迎政府擴大滬深港通合資格證券的範圍

老虎證券（香港）對《財政預算案》公布，特區政府繼續與內地探討各項擴容增量方案和優化安排，包括優化「粵港澳大灣區跨境理財通」、債券通，以及擴大滬深港通合資格證券的範圍表示歡迎及支持。

該行創始人及行政總裁巫天華表示樂見香港與內地資本市場互聯互通繼續擴大，若上述政策落實，可進一步為本港股票市場注入活力，擴大市場的廣度及深度。

相關文章：

【財政預算案2023】馬會：徵收「額外足球博彩稅」 將對慈善信託基金的撥款產生重大影響

【財政預算案2023】探討於泰國使用「轉數快」 減機場費用冀加快開辦新航線

【ET財智Talk】恒指全年走勢先低後高？ 東亞銀行李振豪分析中港股市最值博板塊

編輯：葉志偉