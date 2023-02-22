【財政預算案2023】恒生：積極參與互聯互通計劃　促進兩地金融市場發展 　一文看清各界對財政預算案意見（不斷更新）

今日公布的財政預算案推出多項紓困措施，包括派發消費券及退還薪俸稅待，同時又訂下多個刺激經濟措施，當中在金融市場上著墨不少，如綠色科技及金融發展委員會、引入公司遷冊機制冀吸引企業遷至香港、港股通亦會探索互聯互通人民幣櫃台，市場對預算案均給予正面回應。

恒生：積極參與互聯互通計劃 促進兩地金融市場發展

恒生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵表示，財政預算案中提出一系列措施，均衡地多角度為市民和企業提供適時的支援，當中針對主要經濟行業所制訂的措施，包括拓展數碼經濟、第三代互聯網（Web3.0）、綠色科技及金融中心，並吸引國際資金、企業及人才等，為香港的可持續發展訂下積極的目標。

公司指透過參與「中小企融資擔保計劃」以紓緩中小企資金周轉壓力，同時推動綠色經濟和邁向Web3.0，與客戶並肩同行。此外，該行亦積極參與各項互聯互通計劃，致力促進兩地金融市場進一步融合發展。

德勤：預算案凸顯政府鞏固創科中心地位的決心

德勤中國華南區科技、傳媒和電信行業主管合夥人陳耀邦表示，預算案聚焦數字經濟、再工業化、研發投資和人才等優先目標，同時結合政產學研的力量，凸顯政府鞏固香港作為創科中心地位的決心。

陳耀邦稱，隨著政府推行各項最新措施，包括成立專責小組研虛擬資產前景及推動Web3發展，設立人工智能超算中心，德勤預計不同行業將加強採用新興技術，從而加快香港邁向數字經濟的步伐。

另外，該行中國稅務合夥人尹佩儀表示，樂見政府調整從價印花稅的稅階，以減輕首次置業人士的負擔。

安盛：延長先導計劃有助促進保險業發展

安盛指財政預算案再提出延長「保險相連證券資助先導計劃」兩年，以及「提升保險業人才培訓先導計劃」三年，均有助促進保險業界發展，集團將繼續配合政府政策，加強為業界培訓人才，為中港兩地客戶提供更多元化的保障。

公司亦樂見財政預算案提出成立「綠色科技及金融發展委員會」，推動香港發展為國際綠色科技及金融中心，有助提升香港國際金融中心的地位。

羅兵咸永道：預算案已平衡公眾的預期及財儲減少 料帶來積極影響

羅兵咸永道中國南部及香港地區稅務主管合夥人李尚義表示，預算案可帶來積極影響，在財政儲備減少的情況下平衡公眾的預期，以保障民生和推動經濟發展。

李尚義表示，調整物業從價印花稅的稅階，能減輕首置人士的財政負擔，並不會對庫房帶來沉重壓力。另外，引入和完善各項稅務優惠制度、優化上市規則及引入公司遷冊機制等措施，將有助香港成為一個具抗禦力的城市。

證監會：歡迎政府繼續擴展互聯互通機制及吸引更多家族辦公室落戶本港

證監會主席雷添良表示，對預算案中有關進一步鞏固香港作為國際金融中心的地位而提出的各項措施表示歡迎，有關將香港發展成為國際綠色科技及金融中心的建議措施，將透過科技創新引領可持續及高質量增長。

證監會亦支持關於推動香港數字化經濟發展和成立虛擬資產發展專責小組的建議。在這方面，證監會最近就適用於虛擬資產交易平台的建議監管規定，展開公眾諮詢。這些規定旨在確保投資者可藉一系列妥善的保障措施而得到充分保護。

雷添良表示，證監亦歡迎政府提出多項舉措，以鞏固香港作為發展全面的金融中心的領導地位，當中包括繼續擴展互聯互通機制，推出新的優惠措施以吸引更多家族辦公室落戶香港，以及制訂措施支援資產及財富管理業的發展。

在優化上市市場方面，證監會將繼續與港交所 （00388） 合作，致力完善香港的上市制度，進一步拓展更多元化的上市渠道，並向投資者提供更多選擇。又期待與政府及其他監管機構緊密合作，發揮香港的優勢，以進一步配合內地的經濟和金融發展，及維護金融安全。

會計師公會：希望港府不會長期依賴消費券振興經濟

香港會計師公會稅務師會執行委員會主席陳嘉華表示，歡迎政府派發兩期共5000元消費券，認為現時本港經濟復甦，此金額合宜，但希望港府不會長遠依靠消費券振興香港經濟。

陳嘉華表示，現時情況與兩年前不同，當時本港受疫情影響，需要以本土消費帶動經濟，故第一、二次消費券分別派5000及1萬元，對本港經濟有明顯幫助；而現時本港開放經濟，有外來動力帶動香港實質經濟，故5000元金額已相當合宜，可暫時增加香港市民今年消費能力。

她預計，由於首期消費券4月份派發，料賬目影響下個財政年度，料將涉及300多億元，惟未及計新來港合資格的2500元消費券。不過，政府預示下年度仍然有赤字，故希望不會長期依賴消費券振興經濟。

此外，對於引入新的「資本投資者入境計劃」，該會會長方蘊萱相信，有助吸引來自外地的資金投資香港項目。若香港項目以私募基金形式去做，將有利資金管理方面的營商環境。不過，計劃成效及預計資金規模則視乎項目吸引力、回本率及長遠支持。

香港總商會：料新一輪消費券可刺激市場需求和加快復甦

香港總商會指，歡迎財政司司長重點推出一系列的短期紓困措施，其中不少為該會早前提倡的建議，亦見推出新一輪消費券的建議獲得採納，政府分兩期發放總額5000元的新一輪消費券，將可刺激市場需求和加快復甦。

寬減利得稅和非住宅物業差餉，以及寬減政府處所租戶的五成租金和費用，都可令中小企受惠，亦歡迎延長「中小企融資擔保計劃」的申請期限。

此外，該會指財政司司長積極為廣泛行業培育本地人才，例如推出「專上學生金融科技實習計劃」和其他措施，應對航空、海運、創科及建造業的人才短缺問題。引入新的「資本投資者入境計劃」，亦是可取的進展。

另外，提高僱主為其65歲或以上僱員所作自願性強積金供款的稅務扣減，由100%增加至200%，有助鼓勵僱主繼續聘用資深員工。該會補充，沒有跡象顯示出現結構性赤字，又指政府預料公共財政將於2024-25年度回復到95億港元的盈餘，認為有關預測切合實際。

Worldpay from FIS：料刺激經濟措施推動電子支付及跨境支付使用率的急速增長

Worldpay from FIS 香港支付服務發言人蘇鈞濠指出，「開心香港」（Happy Hong Kong）活動及全面通關將振興本港零售市道，配合消費券計劃以及與泰國央行合作的兩地旅客實時支付項目，勢將持續推動電子支付及跨境支付使用率的急速增長 ─符合FIS預期的發展速度。

更重要的是，中小型商戶需要更積極採用創新科技，以把握即將來臨的增長機遇。根據該行全球創新報告2023（Global Innovation Report）顯示，香港企業現正採納新一代金融科技，推動數碼產業新一波增長，其中43%的非金融機構現正提供或準備開發嵌入式金融服務。

近月開放銀行及虛擬資產相關的新政策公佈，相信將有效鼓勵推動電子支付應用之餘，進一步鞏固香港作為領先金融科技中心的地位。

香港銀行學會：歡迎吸引更多家族辦公室來港

香港銀行學會行政總裁梁嘉麗表示歡迎有關推動綠色金融應用與創新的措施，此舉讓綠色項目在傳統融資渠道以外，透過金融創新靈活地獲取資金。在綠色認證及國際標準銜接、人才培訓，以及加強與大灣區其他城市及國際市場的交流和合作等方面，進一步發揮國際金融中心的優勢。」

學會也歡迎財政預算案中所提及，將進一步提升香港作為亞洲區內資產及財富管理樞紐的地位，吸引更多家族辦公室來港，以及為財富管理人才提供專門培訓。

廠商會：中小企融資擔保計劃有助紓解流動資金

香港中華廠商聯合會（廠商會）指財政預算案仍推出一系列回饋措施，讚揚「還富於民」的舉措體現了本屆政府施政為民、積極有為的管治風格。

此外，預算案宣布將「中小企融資擔保計劃」下各項擔保產品的申請期限延長至2024年3月底；並推出新計劃，向客運營辦商和旅行代理商提供百分百貸款擔保。廠商會歡迎政府從資金面入手繼續「撐企業」，助力中小企業紓解流動資金方面的後顧之憂，鞏固業務復原的根基。

該會指預算案提議撥款60億元資助大學及科研機構設立生命健康科技主題研究院、設立「微電子研發院」、以及向數碼港和科技園的多項科技初創企業培育基金加碼注資等，認為這些舉措有助於壯大香港科研（「港研」）實力；惟指出今年的財政預算案對「新型工業化」著墨甚少。

WeChat Pay HK：期待繼續參與新一輪的電子消費券派發

WeChat Pay HK為協助發放消費券的儲值支付工具營辦商之一，騰訊金融科技副總裁洪丹毅先生指，公司樂見市民對電子錢包的接受程度比以往更高，期待繼續參與新一輪的電子消費券派發，將會與更多商戶合作推出各項消費優惠。

WeChat Pay HK指，自2021年消費券推出時便作為指定營辦商，本地商戶數量已經超過15萬，覆蓋超市便利店、食肆快餐、繳費、網上購物、外賣、交通等方面。回顧2022年第二階段消費券派發起計三個月（2022年8月7日至11月7日），WeChat Pay HK總交易金額較2021年消費券派發後同期增長67%。

孖士打：撥款吸引家族辦公室來港經營具吸引力

孖士打律師行公司及證券業務部的合夥人馬洛寧（Paul Moloney）指預算案有關措施延續了港府致力走出疫情陰霾及加強香港營商環境吸引力和競爭力的政策，受到廣泛歡迎。

他指政府今早宣布向投資推廣署撥款1億港元，以吸引更多家族辦公室來港經營，對此表示歡迎。相信此舉能讓投資推廣署向全球的家族辦公室展示香港在法律、監管及稅收等方面的吸引力。

香港為家族辦公室提供免稅安排、擁有開放式基金公司和香港有限合夥基金等市場領先的基金結構以及與中國內地的連接，更被譽為全球三大國際金融中心之一，有大量優秀人才，這些優勢對任何家族辦公室均極具吸引力。

致同（香港）：一次性紓困措施的提振效果短暫

致同（香港）會計師事務所稅務合夥人陳錦榮認為，政府急需全面審視稅制，考慮能夠拓寬稅基的可行方法，同時不影響香港令人欣羡的低稅率營商環境，並且能夠提升其為未來投資的能力。

為進一步加強人工智能、量子科技等前沿科技領域的基礎研究，預算案預留了30億元推動相關建設。陳錦榮認為政府應該劃撥更多資源去推動綠色經濟轉型，綠色經濟有潛力成為香港新的經濟增長動力。

預算案除公布派發電子消費券外，亦會寬減薪俸稅及調整從價印花稅等，陳錦榮指一次性紓困措施的提振效果短暫，建議政府應採取深謀遠慮和全面方案去吸引投資和人才，從而振興本土經濟。香港正面對勞動力萎縮的問題，挽留和吸引人才對商界和香港整體發展至關重要。

貿發局：將協助港商把握「一帶一路」倡議和「粵港澳大灣區」建設的機遇

香港貿易發展局主席林建岳指政府推出多項有助疫後經濟復甦及支援中小企措施，包括分五年額外撥款5.5億元予貿發局，協助港商把握「一帶一路」倡議和「粵港澳大灣區」建設的機遇，以及開拓新興市場和加強環球推廣，推動香港繼續發揮『背靠祖國、聯通世界』的獨特優勢，鞏固香港國際商貿中心地位。

他表示貿發局一直支持本港商界開拓新市場，特別是大灣區、RCEP地區，以至「一帶一路」沿線國家，未來亦會推出一系列相關的大型推廣活動，聯同其他香港機構推廣香港城市品牌及優勢。

此外，預算案致力推動本港經濟高質量發展，積極對接國家發展戰略，聚焦在金融、可持續發展、創新科技、生命科技等領域。林建岳指這些範疇亦是貿發局推廣焦點所在，相關的重點活動包括亞洲金融論壇、香港國際創科展（InnoEX）、亞洲醫療高峰論壇等，亦會繼續涵蓋綠色經濟及可持續發展等元素。

友邦：建議政府可考慮加大自願醫保計劃（VHIS）稅務扣減金額

友邦香港及澳門首席執行官馮偉昌先生表示歡迎《財政預算案》中政府計劃發行銀色債券及綠色零售債券，並在發行的綠色債券和基礎建設債券中，撥出一定比例優先供強積金基金投資，為強積金計劃成員提供多一個投資選項，又認為相關建議能讓強積金成員進一步涉足ESG投資。

他指該行2006年已推出全港首隻具ESG概念強積金基金，公司調查顯示有78%受訪者希望退休投資組合擁有可持續投資產品成分，預期市民對可持續投資的興趣會越趨熾熱，並會繼續致力透過不同渠道教育強積金成員，提升他們對ESG及相關基金的認識。

集團又提到，支持政府有更多措施紓緩中產家庭經濟壓力。例如，可以考慮加大自願醫保計劃（VHIS）稅務扣減金額，或把私院住院費用開支納入稅務減免範圍，此舉不但針對性惠及中產，更有助減輕對公營醫療系統的壓力。

渣打：會配合財政預算案協助招商引資

渣打銀行 （02888） 指，歡迎新一份財政預算案提出多項措施加速香港經濟復甦，集團香港行政總裁禢惠儀表示，隨著香港與內地市場快速復常，該行指會配合財政預算案，協助招商引資，並繼續透過中小企融資擔保計劃，為本地企業提供支援，在香港經濟踏入復甦初期，把握人流、物流和經濟活動重新活躍所帶來的機遇，推動經濟發展。

集團又指，會積極支持財政司司長提出的多項前瞻性建議，包括打造香港成為國際綠色科技及金融中心、同時繼續擴闊與內地互聯互通、深化香港的離岸人民幣服務等，多方位提升香港金融服務的競爭力。

禢惠儀表示對香港經濟疫後反彈感到樂觀，預期今年會繼續在港增聘海內外人材，其中跨境理財（尤其是大灣區）、綠色金融、金融科技和人民幣國際化等都是重點發展範疇，香港長遠發展方向一致。

滙豐：樂見當局公布多元化措施支持中小企

滙豐 （00005） 香港區行政總裁林慧虹指出，預算案為香港長遠競爭力提供清晰路線圖，尤其是金融服務方面。在各項現有優勢下，成立基礎建設債券計劃、進一步擴大互聯互通機制、發展香港成為國際綠色科技及金融中心新措施等，有助提升香港國際金融中心的地位。

該行指上周特區政府成功發行代幣化綠色債券，足以證明香港在綠色金融方面的領先優勢。香港作為全球最大人民幣離岸中心，透過邀請海外和內地的發行人來港發債、設立人民幣交易櫃枱，以及推出人民幣債券期貨等，可以繼續促進人民幣國際化。

林慧虹又提到中小企是本港經濟的重要支柱，樂見當局公布多元化措施，包括延長『中小企融資擔保計劃』下各項擔保產品的申請期限、寬減利得稅，以及優化『商業數據通』，指科技和人才是香港成功催化劑，包括協助企業數碼化轉型、促進虛擬資產市場發展、粵港澳大灣區金融科技實習計劃，及其他人才培訓計劃等一系列政策，相信會受到市場歡迎。

JobsDB：吸引外地企業遷冊香港助吸納人才

JobsDB香港區營運總監李政勳表示，歡迎財政司司長陳茂波於新一份《財政預算案》中提出了吸引人才的措施，期望更新後的「人才清單」將更清晰反映不同專業的人手需求情況，可助吸納各地不同的人才來港。

他認為，政府推動「引進辦」及吸引外地企業遷冊香港的舉措，一方面可吸納相關企業的人才來港，另一方面亦可增加就業職位，為本地人才提供更多機遇，提升香港作為人才中心的吸引力。

老虎證券：歡迎政府擴大滬深港通合資格證券的範圍

老虎證券（香港）對《財政預算案》公布，特區政府繼續與內地探討各項擴容增量方案和優化安排，包括優化「粵港澳大灣區跨境理財通」、債券通，以及擴大滬深港通合資格證券的範圍表示歡迎及支持。

該行創始人及行政總裁巫天華表示樂見香港與內地資本市場互聯互通繼續擴大，若上述政策落實，可進一步為本港股票市場注入活力，擴大市場的廣度及深度。

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編輯：葉志偉