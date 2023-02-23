【業績︱百度】百度低開3%　上季經調整純利多賺32%至53.7億人幣　勝預期　另宣布50億美元回購計劃

▲ 百度上季經調整純利多賺32%至53.7億人幣 勝預期

百度 （09888） 收市後公布業績，去年四季經調整純利按年增長32%至53.7億元（人民幣，下同），高於預期的47.4億元。營收為330.8億元，高於預期的320.6億元。另外，百度董事會已授權50億美元的股票回購計劃，有效期持續至2025年12月31日。

百度低開2.9%，報136.4元。

總結2022年全年，百度經調整純利按年升10%至206.8億元，高於預期的185.3億元，營收跌1%至1236.75億元，高於預期的1230.2億元。

百度績優，百度美股於盤前升逾6%，現報149.42美元。百度港股全日升1.7%，收報140.5港元，成交額為16.7億元。

百度創始人、董事長兼首席執行官李彥宏指，今年百度核心收入恢復加速增長的道路已經明確，憑藉在AI領域的長期投入，百度將抓住即將到來的AI拐點，為集團的整個業務組合，從移動生態到智能雲、自動駕駛、智能硬件等，開拓全新的機遇。

計劃將多項主流業務與文心一言整合

百度指，正在全力衝刺研發大語言模型、生成式AI產品文心一言。未來，百度計劃將多項主流業務與文心一言整合，包括搜索、智能雲、Apollo自動駕駛、小度智能設備等。

此外，百度將開放文心一言大模型，支持更多企業構建自己的模型和應用，賦能交通、能源、製造等實體經濟領域，實現生產效率的大幅提升。

至於百度自動駕駛業務，上季蘿蔔快跑訂單量達到56.1萬，按年增長162%。百度指，未來文心一言背後大模型技術在自動駕駛上的應用，進一步提升自動駕駛安全性和可靠性。而文心的智能語音能力亦會搭載到Apollo智艙系列產品。

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