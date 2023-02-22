市場點睇《財政預算案》? 一文看清各界回應（持續更新）

財政司司長陳茂波於今天（周三，22日）發表新一份《財政預算案》，是次報告走平實路綫，未有太大驚喜，未如去年的報告般向市場派發10,000元的消費券，今年只派發5,000元消費券。市場各界對財爺這份《財政預算案》有何意見及看法? 以下將詳細列出：

【財政預算案】 派5000元 退稅！ 仲有啲咩？ 附派糖措施一覽表，詳見【下一頁】

渣打香港

渣打銀行歡迎新一份財政預算案提出多項措施加速香港經濟復蘇。渣打香港行政總裁禤惠儀表示：



「過去幾年，香港一直表現強大韌性，鞏固香港的國際金融中心地位。隨著香港與內地市場快速復常，我們會配合財政預算案，協助招商引資，並繼續透過中小企融資擔保計劃，為本地企業提供支援，在香港經濟踏入復蘇初期，把握人流、物流和經濟活動重新活躍所帶來的機遇，推動經濟發展。



渣打銀行會積極支持財政司司長提出的多項前瞻性建議，包括打造香港成為國際綠色科技及金融中心，同時繼續擴闊與內地的互聯互通、深化香港的離岸人民幣服務等，多方位提升香港金融服務的競爭力。



我們對於香港經濟的疫後反彈感到樂觀，預期今年會繼續在港增聘海內外人才，其中跨境理財（尤其是大灣區）、綠色金融、金融科技和人民幣國際化等都是重點發展的範疇，與香港的長遠發展方向一致。



今年，我們將更善用渣打的全球網絡，進一步推廣香港作為連接內地與國際市場的超級連繫人角色，並期待繼續參與當局今年在港舉辦的各項金融論壇和盛事。」



【青姐話】主題大挪移 換碼遲唔遲？

滙豐香港



滙豐香港區行政總裁林慧虹表示：「今天公布的預算案為香港長遠競爭力提供清晰的路線圖，尤其是金融服務方面。在各項現有優勢下，成立基礎建設債券計劃、進一步擴大互聯互通機制、發展香港成為國際綠色科技及金融中心新措施等，有助提升香港國際金融中心的地位。上周特區政府成功發行代幣化綠色債券，足以證明香港在這綠色金融方面的領先優勢。香港作為全球最大人民幣離岸中心，透過邀請海外和內地的發行人來港發債、設立人民幣交易櫃枱，以及推出人民幣債券期貨等，可以繼續促進人民幣國際化。」

「中小企是本港經濟的重要支柱，我們樂見當局公布多元化措施，包括延長『中小企融資擔保計劃』下各項擔保產品的申請期限、寬減利得稅，以及優化『商業數據通』。」

「科技和人才是香港成功的催化劑，包括協助企業數碼化轉型、促進虛擬資產市場發展、粵港澳大灣區金融科技實習計劃，及其他人才培訓計劃等一系列政策，相信會受到市場歡迎。」

「我們有信心，預算案提出的相關措施能夠吸引更多國際人才和投資者。滙豐期待參與今年稍後舉行的各項國際會議，並希望繼續透過我們的環球網絡，推廣香港的優勢。」

旅發局

就《財政預算案》公布於 2023-24 年度向香港旅遊發展局（旅發局）撥出資源，舉辦和推 廣大型盛事，以及向全球傳遞歡迎的信息，旅發局主席彭耀佳博士表示感謝。 彭博士稱：「香港的旅遊大門全面開啟，『你好，香港』（Hello Hong Kong）全球宣傳活動亦 已經啟動，旅發局乘勢加強在內地及海外的宣傳，歡迎旅客重臨。憑藉香港在旅遊方面的競 爭力和獨有的地理優勢，加上政府的大力支持，旅發局有信心香港的旅遊業會穩步邁向復甦。」

旅發局會延續「你好，香港」（Hello Hong Kong）全球大型宣傳，透過向旅客送贈「香港有 禮」—旅客消費優惠券等活動，持續向旅客傳遞歡迎信息。另外，《財政預算案》亦會增撥近 2 億元，讓旅發局加大力度爭取更多不同規模及類型的國際會議、展覽及獎勵旅遊活動在港舉 行，吸引高增值旅客，令香港成為首選會展旅遊目的地。 此外，旅發局會動用超過 2.5 億元，繼續舉辦和推廣大型盛事，吸引旅客到訪，亦會支持 政府「開心香港」活動，在夏季籌辦以維港為舞台的大型海陸嘉年華，與市民同享共樂。 旅遊業在本港直接及間接提供大量職位，是香港經濟主要支柱之一，旅發局會善用《財政 預算案》的額外撥款，以及運用旅發局儲備中的 2 億元，支持上述項目，以及進行全球的旅 遊宣傳工作，並與旅遊及相關業界的不同持份者保持緊密聯繫，鞏固香港作為世界級旅遊目 的地。以上計劃的詳情將於稍後公布。

香港貿發局

香港貿發局歡迎香港特區財政司司長陳茂波今早發表的2023/2024年《財政預算案》，推出多項有助疫後經濟復甦及支援中小企措施，包括分五年額外撥款5億5千萬予香港貿發局，協助港商把握「一帶一路」倡議和「粵港澳大灣區」建設的機遇，以及開拓新興市場和加強環球推廣。

香港貿易發展局主席林建岳博士說：「十分感謝財政司司長對貿發局的支持，貿發局必定全力配合相關措施，說好香港故事，推動香港繼續發揮『背靠祖國、聯通世界』的獨特優勢，鞏固香港國際商貿中心地位。預算案亦全面涵蓋不同行業，有助本港經濟疫後迅速恢復，並且反映特區政府實現經濟高質量發展的決心。香港貿發局必定繼續竭盡所能，配合特區政府施政，為不同行業創新商機，協助他們把握國家發展機遇，多元發展業務，重拾增長動力。」

林博士續說，貿發局一直支持本港商界開拓新市場，特別是機遇處處的大灣區、RCEP地區，以至「一帶一路」沿線國家，未來亦會推出一系列相關的大型推廣活動，包括於5月在大灣區舉行「港•潮流」和「創新升級•香港論壇」，分別推廣香港的品牌產品及專業服務；7月在泰國舉辦「成就機遇•首選香港」，聯同其他香港機構推廣香港城市品牌及優勢。另外，該局又會在內地的重大展覽設立「香港館」，組織港商参與，當中包括4月在海口舉行的中國國際消費品博覽會、11月在上海舉行的中國國際進口博覽會等。貿發局亦會組織考察團，帶領港商探索新興市場。



力推高質量發展

預算案致力推動本港經濟高質量發展，積極對接國家發展戰略，聚焦在金融、可持續發展、創新科技、生命科技等領域。林博士補充，這些範疇亦是貿發局的推廣焦點所在，相關的重點活動包括亞洲金融論壇、全新推出的香港國際創科展(InnoEX)、亞洲醫療高峰論壇等；而其他旗艦活動，例如一帶一路高峰論壇、亞洲物流航運及空運會議等，以及該局各項中小企支援活動，亦會繼續涵蓋綠色經濟及可持續發展等元素。

他總結說：「寛減利得稅、優化中小企融資擔保計劃、向『BUD專項基金』注資5億元等措施，有助紓緩港商特別是中小企的經營壓力；而推動科技創新和綠色轉型，以及引進重點企業將有助經濟多元發展。貿發局會繼續在本港疫後復甦中發揮關鍵作用，並會繼續對經濟高質量發展作出貢獻。」

積金局

積金局主席劉麥嘉軒表示：「我十分感謝財政司司長建議加強現有稅務誘因，鼓勵僱主為65歲或以上的僱員作強積金自願性供款。這建議措施可以強化年長僱員的退休儲備，讓強積金制度發揮更大的退休保障功能。」

此外，《財政預算案》提及，香港金融管理局（金管局）及積金局就有關有穩定回報並且收費低的強積金基金進行研究，而作為第一步，政府計劃未來先在政府發行的綠色債券和基礎建設債券中，撥出一定比例優先供強積金基金投資，為強積金計劃成員提供多一個投資選項。積金局對此表示歡迎，相信有助提供更多元化的強積金投資機會，積金局會全力與金管局合作進行有關研究工作。



會財局



會財局主席黃天祐博士表示：「經濟活力一直是香港作為國際都市的支柱，這份活力如今得以重啟。我們全力支持政府提出的各項舉措，以加速發展香港成為國際綠色科技及金融中心。我們亦完全認同政府在追求香港國際金融中心邁向高質量發展時，同時兼顧發展與安全。發展與安全密不可分，更是經濟、金融和社會可持續發展的基石。」

香港綠色建築議會

香港綠色建築議會歡迎財政司司長發表的《2023/24年度財政預算案》，並將積極配合政府的綠色及可持續發展策略，繼續帶領業界提升香港在可持續建築方面的發展和水平，全力支持於2050年前實現碳中和的目標。

該會支持政府推行以下相關措施，進一步推動香港建構為國際綠色科技及金融中心：

· 發行總值約150億元的綠色零售債券，增強市民大眾對綠色消費、綠色生活的認知；

· 成立「綠色科技及金融發展委員會」，邀請綠色科技、綠色金融、綠色標準認證等業界代表協助制訂行動綱領，並於今年年底舉辦「國際綠色科技周」；

· 按5大方向推進，包括構建綠色科技生態圈、綠色金融應用與創新、綠色認證及國際標準銜接、人才培訓，以及加強與大灣區及國際市場的交流和合作。事實上，本會一直致力促進與大灣區城市之交流，積極推動綠色建築發展，去年年底亦曾舉辦大型國際會議「大灣區可持續建築環境會議2022」，推廣大灣區可持續、以及碳中和的建築環境，並於早前與粵港澳大灣區簽署兩份合作備忘錄，包括建築重新校驗以及既有建築節能改造

由該會認證的綠建環評（BEAM Plus）獲認可為綠色建築項目融資的標準之一，其評級能夠反映建築物的可持續發展表現，增強投資者對項目的信心。本會希望積極研究參與「綠色科技及金融發展委員會」，期望藉此貢獻本會在綠建環評的經驗，就綠色標準認證方面提供專業建議。

該會喜見政府推行以下相關措施，加強推動建造業創新科技，並促進「組裝合成」普及化，提升能源效益，進一步邁向淨零目標：

· 預留1,500萬元予建造業創新科技應用，研究及落實加強「組裝合成」組件供應鏈的措施；

· 研究於青衣一幅約三公頃土地興建首座先進建造業產業大樓，進行規劃及初步設計，以及為其營運模式提出建議

該會也歡迎政府撥款6,200萬元為更多公私營場所收集廚餘，同時擴大在公共屋邨收集廚餘的試驗計劃，達致減少都市固體廢物。該會亦支持政府對新能源運輸的新資助計劃，推動電動車及電動交通工具普及化。

廢物管理及電動汽車充電設施一直以來都是綠建環評的評分項目，相信透過政府新推行的措施，能夠促進減碳減廢，推動市民實踐綠色生活，更進一步讓香港邁向一個綠色城市。

【財政預算案】力拓港資產及財富管理中心地位 未來三年撥1億元吸家族辦公室來港 外匯基金研投資本地私募基金，詳見【下一頁】

全球人力資源平台Deel

Deel 亞洲業務拓展總監兼香港、新加坡、東南亞國家聯盟及印度業務主管 Karen Ng 表示：



配合行政長官李家超去年十月公布的政策，我們相信財政司司長陳茂波的新措施將進一步加強本港在吸引人才方面的優勢！



對於政府積極採取額外措施來吸引各界人才和企業到港，非常令人鼓舞，而根據 Deel 最新的「全球招聘趨勢報告報告」中亦發現本地私營企業亦積極進行招聘，報告顯示出香港是亞太地區按企業招聘率計算中，全球招聘率增長第二快的市場。



然而，人才吸引方案是一條「雙向道路」。 僅靠政府的大力支持不足以引進全球人才，私營企業也需要革新其招聘策略和內部政策，以確保其團隊符合全球慣例和未來工作模式。



特別是隨著香港加快發展成為國際綠色科技和金融中心，企業需加強競爭力來從金融科技和 ESG 等全球爭相搶奪的行業中引進頂尖人才。因此，本地企業需要跳出框架思考，單靠具吸引力的薪酬並不足夠，我們發現這些人才更考慮整體工作環境和待遇，當中包括遙距和混合工作的靈活性。



除了吸引海外人才外，我們亦很高興看到財政司司長著重視並推出新措施培育本地人才。同時，本地企業亦致力把握本地人才，尤其是那些正計劃搬遷海外但又想留在現有職位上的人才。 因此，企業需積極考慮全球招聘模式，並擁有合適的工具來維持及管理現代化的全球團隊，助其保持靈活性。無論員工身在何處都能保留他們為本地企業繼續工作，同時根據人才的能力而非地域限制，在本地和海外尋找最合適的人才。



財務及人力資源企業雲端應用程式供應商Workday

Workday大中華區總經理湛致遠：

「我們樂見香港在重新通關後的首份《財政預算案》，標志着香港在疫情後的復甦路上大步向前。2023-24年度《財政預算案》 為持續規劃並投資智慧及可持續發展城市帶來正面啟示，同時為本地市場加快數碼轉型方面奠定良好基礎。為配合香港推動智慧城市建設，並把握政府各項「搶人才」措施下帶來的種種機遇，本港企業需要更具策略地吸引及保留相關優秀人才，而一眾企業懂得利用科技推動見解及協助決策變得更為關鍵。

技能在現今瞬息萬變的工作環境中尤為重要。為培育市場未來所需的人才並在全球人才爭奪戰中保持優勢，不同規模企業也需轉移至以技能主導的人才策略，創造有利員工建立技能及發展事業的文化。本港目前勞動力短缺的問題亦進一步增加了市場對技術人才的需求，意味著企業除了著眼招聘新員工，亦需要加強內部人才培訓。與此同時，我們發現僱主們在應用人工智能工具提升員工技能及進行內部調遷方面，普遍存在知識缺口。香港政府銳意爭奪各地人才並發展創科的大方向，為企業加強在人工智能應用上的資源投放帶來契機，有關發展將能為企業引入更貼合未來需要的勞動力，並在人才競爭中脫穎而出。

2023-24年度《財政預算案》能夠幫助香港邁向更加可持續及繁榮的未來。我們相信，在政府的支持及清晰的市場發展規劃下，企業定能乘勢而上，在新經濟環境中贏得先機。」

【財政預算案】旅發局將動用2.5億舉辦大型旅遊盛事 包括首推「香港流行文化節」，詳見【下一頁】

畢馬威中國

畢馬威中國稅務合夥人梁愛麗及何家輝就「2023-24財政預算案」有以下回應：



畢馬威中國歡迎政府發放5,000港元的消費券，有助疫情舒緩後進一步提振經濟 。參考新加坡上周發佈的財政預算，縱使錄得20億元(折合港幣117億元)的赤字，新加坡亦決定在2023年實施一次性補助，向每名符合條件人士提供200至400新加坡元 (折合港幣1,200 至2,400元) 的「生活費特別補助」，也將推出新一期價值300新加坡元的鄰里購物券(折合港幣1,800元)（CDC Voucher），反映政府在經濟下行時更應採取積極措施支持民生。



畢馬威中國亦歡迎支持企業所建議的措施，寬減二零二二／二三課稅年度百分之百的利得稅，上限為六千元。然而，畢馬威中國建議政府繼續監察經濟發展，可考慮容許企業利用稅務虧損可作一次性抵扣上年度應評稅利潤退回已繳稅款。



雖然畢馬威中國歡迎支持薪俸稅納稅人的措施，寬減二零二二／二三課稅年度百分之百的薪俸稅和個人入息課稅，上限為六千元，但建議政府繼續監察經濟發展，例如畢馬威中國之前所有關寬免 2023/24 年度暫繳薪俸税一半的建議。



畢馬威中國歡迎財政預算案就於為支援跨境客運及旅遊業的措施：香港旅遊聯業公會聯會理事長梁芳遠在2月8日表示，不乏旅遊業從業員在過去三年的疫情中轉行，以旅行社為例，相信亦有九成從業員流失，現時僅有兩成從業員回流。因此，我們建議政府在2023/24年度向新受聘的旅遊業從業員提供爲期三個月，每月3,000港元的工作津貼。



畢馬威中國歡迎政府新設「專利盒」稅務優惠，預期有助推動香港發展成為國際創科中心，建議政府將研發開支額外扣減款額擴大到涵蓋在大灣區開展的研發活動。



畢馬威中國歡迎吸引外地企業遷冊香港所建議的措施，但建議政府可對有關企業採用減半利得稅率(8.25%)徵稅，以鼓勵它們於香港設立地區總部，另外亦建議政府釐清出售股份和其他股權投資的定義，將其界定為資本收益且不徵稅，以及放寬現行嚴格的利息支出稅務扣除條件，以完善稅制。



畢馬威中國歡迎「資本投資者入境計劃」，但政府仍應多管齊下，力爭優秀人才落戶香港 。 畢馬威建議政府可就重點企業向香港人才提供的股份獎勵給予薪俸稅豁免。此外，政府可推出吸納移民措施，例如將優質人才入境計劃、高端人才通行證計劃和稅收優惠（例如家族辦公室的稅收優惠制度）的相關申請人/員工獲得香港永久居留權的年期從7年縮短至4年，提高計劃的吸引力和全面性。事實上，日本於2月17號新設「 特別高度人才」簽證，向符合特定條件的人士發出簽證，並簡化優惠待遇，逗留一年可獲永久居留資格。因此，香港需要重審相關政策，以保持吸引力。



畢馬威中國歡迎積極培養本地人才的建議措施，包括「專上學生金融科技實習計劃」， 同意政府應該不斷研究多元措施鼓勵及支持企業為員工提供培訓，協助員工轉型。 參考新加坡的財政預算，新加坡政府面對赤字仍針對特定行業的需求，成立「就業與培訓協調處」(Jobs-Skills Integrators)，為顧主及員工提供援助加強技能培訓。



畢馬威中國歡迎有關北部都會區的發展措施：行政長官李家超亦在2月20日表示，香港銳意發展成國際創科中心，另北部都會區會提供急需用地。畢馬威中國建議，政府應為在北部都會區設立的固定資產提供加速折舊免稅額，力爭優秀企業落戶。





Uber

Uber表示，歡迎特區政府在2023 – 2024財政預算案中，提出推動本地電動的士應用的措施，以實踐建設香港成為綠色智慧城市的願景。

Uber 香港區總經理鍾志霆表示：「 Uber 支持政府推動電動的士的計劃，並樂見當局訂下於2027年年底前有約3000輛電動的士投入服務的目標。同時，Uber 平台上的電動車及混能車數量亦持續增長。我們非常樂意與政府探討合作的可能性，以協助達致電動車應用的目標。」在國際層面，Uber 亦已訂下成為零排放出行平台的計劃。

同時，Uber 亦對香港重新對外開放及財政預算案剛提出的「開心香港」活動感到興奮。鍾志霆先生續指：「Uber 多年來一直作為網約車平台為社區提供安全及優質的服務。我們已預備好接載旅客及本地乘客無憂地於城市穿梭，參加各項精彩活動。憑藉 Uber 的即時定價、應用程式內的專業客戶服務和無縫支付方式，配合全新推出的『提前預訂』功能，我們有信心可以為所有 Uber App 使用者帶來優質及難忘的出行體驗。」

【溫股知新】港股後市已脫險？ 財政政策成重點

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳詠妍