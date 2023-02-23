【會計師行】中國傳要求國企逐漸停用「Big 4」　PCAOB回應：繼續要求對所有中國公司審計底稿全面檢查權

▲ 中國傳要求國企逐漸停用「Big 4」 以保障數據安全

外電引述消息指，中國政府據悉已要求國有企業逐漸停止使用四大國際會計師行（俗稱「Big 4」，即普華永道、安永、畢馬威和德勤）。據指，當局並未設定「死綫」，替換可能將以合同自然到期的形式進行。

美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）主席Erica Williams發布聲明稱，「PCAOB繼續要求對所有在中國註冊公司的審計底稿充分檢查和調查，不管這些企業是不是全球網絡體系的一部分，這個事情不存在例外情況或可鑽漏洞。如果中國政府在任何時候以任何方式阻礙或沒有給PCAOB行使全面檢查權提供便利，委員會將立即採取行動」。

PCAOB去年12月完成了史上首次對部分中國大型公司的現場審計工作，表示在由普華永道和畢馬威主持的香港現場審計中能夠充分審查審計文件。PCAOB計劃在今年進一步開展實地檢查。

至於美國證券交易委員會（SEC）周三拒絕就中國當局這一做法置評。通常而言，SEC並不強制要求企業必須和上述四大會計師事務所中的一家合作。但根據規定，企業必須使用在美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）註冊的會計師事務所。

據報中國仍對數據安全感到憂慮

外電日前報道指，雖然中美去年就審計底稿達成協議，允許美方對在美國上市的中概股進行審計檢查，但中國仍對數據安全感到憂慮。

消息指，中國財政部等政府部門在上月對部分國企進行窗口指導，要求他們在與四大會計師行的合同到期後不再續簽。據指，雖然境外附屬公司仍可使用美國的審計機構，但母公司則被要求在合同到期後聘請內地或香港的會計師行。

報道指，中國當局多年來一直在向國企提出類似建議，但最近才重新強調應該使用「Big 4」以外的會計師行。

（第二版加入PCAOB回應）

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編輯：袁諾曦