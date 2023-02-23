  • 20°C
香港時間 : 2023223日 (週四) 12:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【會計師行】中國傳要求國企逐漸停用「Big 4」　PCAOB回應：繼續要求對所有中國公司審計底稿全面檢查權

股市 11:59 2023/02/23

分享：

分享：

中國傳要求國企逐漸停用「Big 4」　以保障數據安全

外電引述消息指，中國政府據悉已要求國有企業逐漸停止使用四大國際會計師行（俗稱「Big 4」，即普華永道、安永、畢馬威和德勤）。據指，當局並未設定「死綫」，替換可能將以合同自然到期的形式進行。

美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）主席Erica Williams發布聲明稱，「PCAOB繼續要求對所有在中國註冊公司的審計底稿充分檢查和調查，不管這些企業是不是全球網絡體系的一部分，這個事情不存在例外情況或可鑽漏洞。如果中國政府在任何時候以任何方式阻礙或沒有給PCAOB行使全面檢查權提供便利，委員會將立即採取行動」。

PCAOB去年12月完成了史上首次對部分中國大型公司的現場審計工作，表示在由普華永道和畢馬威主持的香港現場審計中能夠充分審查審計文件。PCAOB計劃在今年進一步開展實地檢查。

至於美國證券交易委員會（SEC）周三拒絕就中國當局這一做法置評。通常而言，SEC並不強制要求企業必須和上述四大會計師事務所中的一家合作。但根據規定，企業必須使用在美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）註冊的會計師事務所。

據報中國仍對數據安全感到憂慮

外電日前報道指，雖然中美去年就審計底稿達成協議，允許美方對在美國上市的中概股進行審計檢查，但中國仍對數據安全感到憂慮。

消息指，中國財政部等政府部門在上月對部分國企進行窗口指導，要求他們在與四大會計師行的合同到期後不再續簽。據指，雖然境外附屬公司仍可使用美國的審計機構，但母公司則被要求在合同到期後聘請內地或香港的會計師行。

報道指，中國當局多年來一直在向國企提出類似建議，但最近才重新強調應該使用「Big 4」以外的會計師行。

（第二版加入PCAOB回應）

相關文章：

【會計師招聘】安永將招聘22萬會計師　四大會計師續招兵買馬

【會計監管】會財局、會計師公會聯合聲明　保留「執業資深會計師」稱謂

【中概股審計】美國會通過法案　若無法全面檢查底稿　中概股退市時限由3年縮短為兩年

【ET財智Talk】恒指全年走勢先低後高？ 東亞銀行李振豪分析中港股市最值博板塊

ET財智Talk
【ET財智Talk】恒指全年走勢先低後高？ 東亞銀行李振豪分析中港股市最值博板塊

編輯：袁諾曦

會計師行 中國財政部 會計 審計
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【港股市況】阿里巴巴績前升逾2%　聯想升逾7%　恒指半日反彈110點（不斷更新）

下一篇文章

【美企業績】電動車生產商Lucid上季收入遜預期　盤後急插9%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【財政預算案2023】政府再派5000元消費券、樓市辣招措施不變　一文看清財政預算案金融經濟政策（不斷更新）
【財政預算案2023】政府再派5000元消費券、樓市辣招措施不變　一文看清財政預算案金融經濟政策（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市低水103點　百度ADR低港4%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市低水103點　百度ADR低港4%（不斷更新）
【財政預算案2023】薪俸稅退稅100%、上限6000元　子女免稅額增至13萬元　寬減首兩季差餉
【財政預算案2023】薪俸稅退稅100%、上限6000元　子女免稅額增至13萬元　寬減首兩季差餉
【電子消費券】政府再派發5000元消費券、分兩期發放　4月先收第一期3000元
【電子消費券】政府再派發5000元消費券、分兩期發放　4月先收第一期3000元
【會計師行】中國傳要求國企逐漸停用「Big 4」　PCAOB回應：繼續要求對所有中國公司審計底稿全面檢查權
【會計師行】中國傳要求國企逐漸停用「Big 4」　PCAOB回應：繼續要求對所有中國公司審計底稿全面檢查權
【美股收市】議息紀錄顯示儲局續緊縮 道指轉跌84點 納指穩
【美股收市】議息紀錄顯示儲局續緊縮 道指轉跌84點 納指穩
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款