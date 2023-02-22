【會計師行】中國傳要求國企逐漸停用「Big 4」　以保障數據安全

▲ 中國傳要求國企逐漸停用「Big 4」 以保障數據安全

外電引述消息指，中國政府據悉已要求國有企業逐漸停止使用四大國際會計師行（俗稱「Big 4」，即普華永道、安永、畢馬威和德勤）。據指，當局並未設定「死綫」，替換可能將以合同自然到期的形式進行。

雖然中美去年就審計底稿達成協議，允許美方對在美國上市的中概股進行審計檢查，但中國仍對數據安全感到憂慮。

消息指，中國財政部等政府部門在上月對部分國企進行窗口指導，要求他們在與四大會計師行的合同到期後不再續簽。據指，雖然境外附屬公司仍可使用美國的審計機構，但母公司則被要求在合同到期後聘請內地或香港的會計師行。

報道指，中國當局多年來一直在向國企提出類似建議，但最近才重新強調應該使用「Big 4」以外的會計師行。

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編輯：袁諾曦