買樓3年半勁賺九成　麗翠苑綠表價568萬沽

新居屋有價有市，中原地產溫志聰說，長沙灣麗翠苑1座高層4室，實用面積452平方呎，兩房一廁間隔，座向西方，享開市景，新近以568萬元（綠表價）易手，實用呎價約12,566元。

溫志聰續說，買家鍾情單位位處高層，景觀開揚，議價後決定入市上址作新居。

據了解，原業主於2019年9月以300萬元買入單位，持貨近3年半，現賬面獲利268萬元離場，單位期內升值89%。

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