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預算案減首置印花稅　上車客怕遭業主反價　主動提早簽約

股樓投資 17:22 2023/02/22

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新一份《財政預算案》提及調低從價印花稅的稅階，有買家擔心業主會因此反價，故主動提早兩小時到達分行簽約。祥益地產黃文樂說，屯門海麗花園2座高層D室，實用面積484平方呎，兩房兩廳，新近以523萬易手，實用呎價約10,806元，屬市價成交。

延伸閱讀 【財政預算案】減輕首置買家上車負擔　調低從價印花稅稅階【下一頁

黃文樂說，據了解，買家為區內首置客，獲父母資助首期，早前視察上述單位，考慮到熟悉該區，家人亦居於附近，遂便決定入市。豈料今早（2月22日）新一份《財政預算案》提及調低從價印花稅的稅階，買家擔心會被反價，故提早兩小時到分行簽約。 

他續稱，新一份《財政預算案》公布後，預料市場將掀起一波利好氣氛，相信區內業主叫價會更「堅挺」，甚至即時出現反價。 

延伸閱讀【有相睇】業主聲稱花80萬裝修 翠怡花園靚裝戶668萬沽 較銀行估價貴100萬【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

海麗花園 屯門 祥益地產 二手市場 私人屋苑

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