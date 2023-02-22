預算案減首置印花稅　上車客怕遭業主反價　主動提早簽約

新一份《財政預算案》提及調低從價印花稅的稅階，有買家擔心業主會因此反價，故主動提早兩小時到達分行簽約。祥益地產黃文樂說，屯門海麗花園2座高層D室，實用面積484平方呎，兩房兩廳，新近以523萬易手，實用呎價約10,806元，屬市價成交。

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黃文樂說，據了解，買家為區內首置客，獲父母資助首期，早前視察上述單位，考慮到熟悉該區，家人亦居於附近，遂便決定入市。豈料今早（2月22日）新一份《財政預算案》提及調低從價印花稅的稅階，買家擔心會被反價，故提早兩小時到分行簽約。

他續稱，新一份《財政預算案》公布後，預料市場將掀起一波利好氣氛，相信區內業主叫價會更「堅挺」，甚至即時出現反價。

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