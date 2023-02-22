【高息股】新創建收購 蘇州工業園物流項目90%權益

新創建(00659) 再度投資內地項目。集團宣布，向內房綠地控股（滬：600606）旗下上海眾集企業管理有限公司收購一個估值5.7億元人民幣、位於蘇州工業園區的物流物業之90%權益。新創建全日收報7.46元，跌0.9%。

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新創建表示，商務部公佈最新的國家級經濟技術開發區綜合發展水平考核評價結果，蘇州工業園區連續7年 排名第一，對於推進高質量發展發揮積極作用。新創建收購的物流物業正位於蘇州工業園區，位處華東經濟及交通樞紐，位置優越，鄰近半導體及生物製藥等產業企業，該物業於2021年落成，可出租總樓面為7.5萬平方米，出租率達100%。

新創建執行董事兼首席營運總監何智恒表示，繼去年在武漢及成都收購6個物流物業，現再擴展至華東地區。集團相信整個部署可以為持份者帶來長遠價值，提升集團現金流及收益，並與集團的物流資產及投資產生協同效應。

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