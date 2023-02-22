【烏克蘭戰爭】美國會共和黨領袖續施壓 援F-16或有轉機

美國國會兩院的兩名共和黨領袖日前相繼發聲，表明希望拜登（Joe Biden）政府能夠援助烏克蘭美國戰機，可能扭轉美國對援助戰機的態度。

美國指俄趁拜登訪烏試射導彈 但行動失敗 【下一頁】

著名國防鷹派﹑共和黨參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）呼籲，總統拜登率先為烏克蘭提供戰機。他指副總統賀錦麗（Kamala Harris）宣稱俄國干犯危害人類罪，但美國卻不援助能夠阻止罪行的防守武器。

格雷厄姆要求政府，把俄羅斯列為「支持恐怖主義國家」(state sponsor of terrorism)，加大中國武器援助俄羅斯的難度。同時，美國需要開始訓練烏軍操控F-16戰機。

俄羅斯擬2030年前吞併白俄 政府密件外流 【下一頁】

眾議院外交委員會主席﹑共和黨人麥考爾（Michael McCaul）亦表明，美國需要向烏克蘭提供F-16。他指美國行動愈延後，俄烏戰爭亦會愈拖愈長，需要開始探討援助戰爭的可能。

眾議院的兩黨團體早前亦去信拜登，促請向烏克蘭供應F-16。信中指出，如今烏軍需要面對新一波俄軍來襲，大規模戰鬥預計增加，戰機援助有助烏克蘭保護領空。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培