▲ 【財政預算案2023】探討於泰國使用「轉數快」 減機場費用冀加快開辦新航線

港人陸續恢復外遊，財政司司長陳茂波在財政預算案中，透露金管局正與泰國央行合作，探討讓兩地旅客分別以香港的「轉數快」及泰國的「PromptPay」在當地付款，意味港人未來或可在泰國使用「轉數快」付款。陳茂波指，研發「轉數快」跨境支付，可為旅客提供多一個安全、快捷及有效的支付選擇。

擬於機場島建設新航空商業園

財政預算案又提出，機管局將會推出一系列措施，包括減免機場費用、為復辦或新開辦航線提供誘因，以及舉辦大型推廣活動，並擬於機場島建設新航空商業園。

另外，政府會繼續推進各項金融科技基建項目的應用測試及準備工作，包括「數碼港元」和以「數字人民幣」作跨境支付用途的項目。

「商業數據通」於去年10月推出，截至去年底，參與銀行合共已批出超過1000宗中小企貸款，總額逾19億元。「商業數據通」預期將於今年底連接政府資訊科技總監辦公室構建的「授權數據交換閘」，以便金融機構經客戶授權後，獲得相關數據，提升金融服務效率。

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