美國指俄趁拜登訪烏試射導彈 但行動失敗

美媒CNN指俄羅斯趁美國總統拜登（Joe Biden）本周訪問烏克蘭前後，曾試射一枚洲際彈道導彈，但以失敗告終。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）昨日發表國情咨文時，並無提及試射一事。

俄羅斯擬2030年前吞併白俄 政府密件外流 【下一頁】

CNN引述兩名相關美方官員，指試射時間為周一（20日）拜登訪問烏克蘭首都基輔期間，另一個可能性則是拜登訪問基輔前，但沒有列出具體試射時間。

美方官員指，俄羅斯今次試射可搭載多枚核彈頭的薩爾馬特（Sarmat）導彈，據報失敗。

據悉，俄方在試射前已知會美方，美方認為今次試驗未對美國構成風險，沒有將試驗視為異常或升級。

普京去年4月曾宣布成功試射洲際導彈，也是首次成功試射RS-28薩爾馬特導彈，並指導彈準確擊中距離近6,000公里、位於俄遠東堪察加半島（Kamchatka Penisula）的目標。

拜登指俄國不會在烏獲勝 讚北約堅如磐石 【下一頁】

普京沒有在國情咨文演説提及試射導彈，反而俄羅斯單方面中止與美國僅餘的核裁軍條約《新削減戰略武器條約》（New Strategic Arms Reduction Treaty，簡稱New START）。

他更指美國如果率先測試核武，俄羅斯也準備好這樣做。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲