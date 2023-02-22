日本央行以緊急購債介入市場 10年期國債收益率限升至0.505% 突破了0.5%的上限

日本10年期國債收益率在周三（22日），連續第二個交易日突破了日本央行政策區間的上限升至0.505%，突破了央行0.5%的上限，促使央行以緊急購債和提供貸款的方式介入市場。它最後的交易價格為0.5%。

日本央行購買了3000億日元（22億美元）期限為5至10年的日本國債和1000億日元期限為10至25年的債券。五年期日本國債收益率最高升至0.245%，為1月18日以來最高，之後在日本央行宣布將向金融機構提供五年期抵押貸款後，收益率緩和至0.240%。

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三菱日聯國際資產管理公司(Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management)固定收益部門總經理Masayuki Koguchi預計，日本央行將在收益率上升時進行緊急操作，至少到3月份的下一次政策會議為止。

在遏制收益率上升的鬥爭中，日本央行在1月份購買了價值23.69萬億日元（1756.9億美元）的政府債券，創下了歷史紀錄。

外國投資者對日本央行的政策進行了特別積極的攻擊。日本證券商協會的數據顯示，他們在1月份賣出了超過4萬億日元的日本國債，創下了月度記錄。

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責任編輯：張瑋婷