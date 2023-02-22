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【財政預算案2023】一文看清財政預算案搶人才政策　凝聚海內外專才

商業 15:15 2023/02/22

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本屆特區政府一直強調要「搶人才」，陳茂波今（23日）公布2023至24年度財政預算案時，亦有提出不少吸引及培訓人才措施，以下讓你一文看清當中重點。

【數碼轉型】港企見招拆招實現數碼轉型　打造良好客戶夥伴關係

匯聚人才

2022年《施政報告》提出一系列措施，在培育本地人才的同時，招攬外地人才，為經濟發展作貢獻。這些措施包括「高端人才通行證計劃」及開設「香港人才服務窗口」。此外，勞工及福利局（勞福局）正更新「人才清單」，以反映各個不同專業的人手需求情況，預計下月完成。勞福局亦將於今年年中開展新一輪人力資源推算，協助政府就整體人力需求制訂適切的策略。

資本投資者入境計劃

為了進一步豐富人才庫及吸引更多新資金落戶香港，政府會引入新的「資本投資者入境計劃」，申請人須將一定金額的資產，投放在本地市場，但不包括物業投資。在通過審批後，便可來港居住及發展。計劃的細節將於稍後公布。

生命科技及人工智能

為進一步加強人工智能、量子科技等前沿科技領域的基礎研究，更好實現「從零到一」的基礎科研能力，政府會預留30億元推動相關建設，特別是發揮香港作為國際科研合作平台的獨特優勢，引進來自內地及世界各地的創科領軍人才、科研團隊和企業，促進跨領域的科研合作。

微電子研發院

政府打算設立一所微電子研發院（研發院），推動本港微電子的發展，冀能成為亞太區內支援微電子發展的領先機構。研發院亦會強化與大學、研發中心和業界的合作，加快「從一到N」的科技成果轉化，凝聚海內外相關專才，加強培育本地科研人才，進一步完善創科生態系統。

提升保險業人才培訓先導計劃

近年政府實施了保險相連證券的專屬規管制度和推出資助先導計劃，並促成數宗「巨災債劵」在香港發行，推動保險市場多元發展。陳茂波建議延長先導計劃兩年，繼續吸引更多發行機構和培育人才，推動行業的發展，並助力國家開拓分散和管理風險的渠道。

區域知識產權貿易中心

政府會繼續投放資源，進一步推廣和發展「原授專利」制度，以配合香港的創科發展，並會在未來兩年增撥合共約1千萬元予知識產權署，聘請及培育專利審查員，逐步建立人才庫，以爭取在2030年自主進行專利實質審查。

中外文化藝術交流中心

政府會繼續推動文化發展，包括制訂「文藝創意產業發展藍圖」，培育多元人才，豐富文藝創意內容，提升文化基建，以進一步完善產業生態圈建設。

金融業

為進一步培育金融科技人才，政府將推出「專上學生金融科技實習計劃」，為本地及大灣區的專上學生提供資助。透過計劃，學生可以在本港或大灣區的金融科技企業，取得跨境實習工作經驗，及早培養他們投身金融科技事業的興趣，藉此壯大本地的金融科技人才庫。

「提升保險業和資產財富管理業人才培訓先導計劃」自2016年推行以來反應良好，政府將延長計劃三年，以培養更多業界人才並提升從業員的專業能力。

航運、空運及物流業

「海運及空運人才培訓基金」自2014年推行以來，惠及超過1.5萬名學生與從業員，亦協助業界推廣及宣傳。陳茂波會向基金注資2億元，加強物流業人才培訓，推動高端、高增值及智慧物流的發展，並鼓勵業界與大專院校及專業團體合作，吸引更多年輕人入行。政府亦會於今年推出「海事人才培訓資助計劃」，為有志投身海事法律工作的青年提供見習機會，以培育更多本地海事律師。

香港國際航空學院與內地院校合作推出的「大灣區青年航空業實習計劃」的首年名額，將會由300增至450名，以培育更多青年投身航空業，應付香港及內地航空業的長遠人力需求。

創新科技

自「中學IT創新實驗室」及「奇趣IT識多啲」計劃推出以來，反應踴躍。陳茂波會增撥3億元，在未來3個學年，繼續向每所公帑資助中學，提供最多100萬元的資助，以舉辦與資訊科技相關的課外活動。

建造業

為應對未來基建發展的人力需求，政府會與專上院校合作，完善升學及發展階梯，推行兩年先導計劃，為就讀建造業相關的兼讀制學位課程的學員，提供在職培訓津貼，預計需撥款約1億元。政府亦會預留700萬元，與香港建造學院合作，推出為期兩年的「先聘請後培訓」資助計劃，為選擇就讀建造業安全主任課程的學員，提供在職培訓津貼。

建築研發及測試中心

陳茂波已預留3千萬元，由發展局研究成立建築研發及測試中心，並進行規劃及初步設計。中心將為創新物料、建造方法和技術等進行研發、制訂標準、提供測試及發出認證，帶領建造業界創新，吸引研發人才在港發展。中心亦會利用香港的獨特優勢，為國家的建造和有關產品標準與國際市場接軌提供平台。

中醫藥發展

中醫藥發展基金自2019年正式啓動以來，已推出十多項資助計劃，惠及中醫藥界不同從業員及機構。資助範疇涵蓋人才培訓、設備及質量提升、中成藥註冊、中醫藥推廣及研究等，全方位助力本地中醫藥發展。基金亦在疫情期間發揮重要作用，支援社區中醫師為離院及康復人士提供遙距及復康診療。

國際綠色科技及金融中心

除成立「低碳綠色科研基金」外，政府將會看準時機，加速發展香港成為國際綠色科技及金融中心，並朝五個方向推進，其中之一為人才培訓。

【台灣自由行】推「療癒．台灣」宣傳　冀港人鬆一鬆

責任編輯：歐陽佩

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