▲ 【財政預算案2023】馬會：徵收「額外足球博彩稅」 將對慈善信託基金的撥款產生重大影響

財政預算案建議由2023至2024年度起5個財政年度，向馬會徵收每年24億元的「額外足球博彩稅」，總值約120億元。香港賽馬會回應稱，徵收「額外足球博彩稅」將導致收入大幅減少，並「重大影響對慈善信託基金的撥款」，惟稱基金不會減少每年批出的恒常捐款的水平。

馬會表示，香港的博彩稅率屬全球最高，對上調博彩稅率的建議有強烈保留，認爲將帶來不可挽回的結構性問題，危害馬會的綜合營運模式，削弱持續競爭力，形容「最終只會損害香港，使非法外圍及境外莊家成為唯一得益者。」

馬會：冀政府支持引入更多越洋轉播及全球匯合彩池

馬會又建議政府，認真檢討及長遠調低博彩稅率，尤其是介乎72.5%至75%賽馬博彩稅率，同時馬會也尋求政府支持，以引入更多越洋轉播及全球匯合彩池。

另外，馬會又促請政府，展開對足球博彩發牌條件的檢討，以應對來自非法外圍及境外莊家的競爭及挑戰，及緩解因須繳交額外足球博彩稅而引致收入下降的負面影響。

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記者：伍鍵文