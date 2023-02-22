【財政預算案2023】畢馬威中國倡對遷冊香港的外企採用減半利得稅率徵稅

財政司司長陳茂波發表新一份財政預算案，提到將引入公司遷冊機制，便利在外地註冊的公司，將註冊地遷至香港。畢馬威中國稅務合夥人梁愛麗及何家輝表示，建議政府可對有關企業採用減半利得稅率（8.25%）徵稅，以鼓勵它們於香港設立地區總部，另外亦建議政府釐清出售股份和其他股權投資的定義，將其界定為資本收益且不徵稅，以及放寬現行嚴格的利息支出稅務扣除條件，以完善稅制。

對於預算案提出「資本投資者入境計劃」，畢馬威中國認為，政府仍應多管齊下，力爭優秀人才落戶香港 。建議政府可就重點企業向香港人才提供的股份獎勵給予薪俸稅豁免。此外，政府可推出吸納移民措施，例如將優質人才入境計劃、高端人才通行證計劃和稅收優惠（例如家族辦公室的稅收優惠制度）的相關申請人/員工獲得香港永久居留權的年期從7年縮短至4年，提高計劃的吸引力和全面性。

預算案亦宣布將會向市民發放5000元消費券，畢馬威中國指，這有助疫情紓緩後進一步提振經濟。畢馬威中國亦歡迎支持企業所建議的措施，寬減2022／23課稅年度100%利得稅，上限為6000元，然而建議政府續監察經濟發展，可考慮容許企業利用稅務虧損可作一次性抵扣上年度應評稅利潤退回已繳稅款。

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編輯：胡學能