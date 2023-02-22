  • 20°C
香港時間 : 2023222日 (週三) 15:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【財政預算案2023】畢馬威中國倡對遷冊香港的外企採用減半利得稅率徵稅

股市 14:59 2023/02/22

分享：

分享：

財政司司長陳茂波發表新一份財政預算案，提到將引入公司遷冊機制，便利在外地註冊的公司，將註冊地遷至香港。畢馬威中國稅務合夥人梁愛麗及何家輝表示，建議政府可對有關企業採用減半利得稅率（8.25%）徵稅，以鼓勵它們於香港設立地區總部，另外亦建議政府釐清出售股份和其他股權投資的定義，將其界定為資本收益且不徵稅，以及放寬現行嚴格的利息支出稅務扣除條件，以完善稅制。

對於預算案提出「資本投資者入境計劃」，畢馬威中國認為，政府仍應多管齊下，力爭優秀人才落戶香港 。建議政府可就重點企業向香港人才提供的股份獎勵給予薪俸稅豁免。此外，政府可推出吸納移民措施，例如將優質人才入境計劃、高端人才通行證計劃和稅收優惠（例如家族辦公室的稅收優惠制度）的相關申請人/員工獲得香港永久居留權的年期從7年縮短至4年，提高計劃的吸引力和全面性。

預算案亦宣布將會向市民發放5000元消費券，畢馬威中國指，這有助疫情紓緩後進一步提振經濟。畢馬威中國亦歡迎支持企業所建議的措施，寬減2022／23課稅年度100%利得稅，上限為6000元，然而建議政府續監察經濟發展，可考慮容許企業利用稅務虧損可作一次性抵扣上年度應評稅利潤退回已繳稅款。

相關文章：

【財政預算案2023】政府再派5000元消費券、樓市辣招措施不變　一文看清財政預算案金融經濟政策（不斷更新）

【財政預算案2023】畢馬威中國籲派5000元消費券、惟部分金額需用於指定行業　料財赤高達1209億元

編輯：胡學能

經濟 畢馬威 陳茂波 財政預算案 財政司
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【港股市況】恒指午後跌約70點　滙豐彈高半成、本地銀行股走俏　創科跌6%　財政預算案2023今出爐（不斷更新）

下一篇文章

【財政預算案2023】陳茂波：65歲以上僱員自願性強積金扣稅率增至200%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高港6%撲62關　望衝4年高　夜期收市跌56點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高港6%撲62關　望衝4年高　夜期收市跌56點（不斷更新）
【電子消費券】政府再派發5000元消費券、分兩期發放　4月先收第一期3000元
【電子消費券】政府再派發5000元消費券、分兩期發放　4月先收第一期3000元
【HSBC滙豐業績佳】滙豐派息每手全年收1千　兩張派息期票等兌現
【HSBC滙豐業績佳】滙豐派息每手全年收1千　兩張派息期票等兌現
【財政預算案2023】政府再派5000元消費券、樓市辣招措施不變　一文看清財政預算案金融經濟政策（不斷更新）
【財政預算案2023】政府再派5000元消費券、樓市辣招措施不變　一文看清財政預算案金融經濟政策（不斷更新）
【財政預算案2023】薪俸稅退稅100%、上限6000元　子女免稅額增至13萬元　寬減首兩季差餉
【財政預算案2023】薪俸稅退稅100%、上限6000元　子女免稅額增至13萬元　寬減首兩季差餉
【美股期貨】美10年債息直撲4厘　道指期貨靠穩升52點（不斷更新）
【美股期貨】美10年債息直撲4厘　道指期貨靠穩升52點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款