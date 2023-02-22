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【有相睇】見屯門新盤快將上會　錦豐園兩房業主不惜蝕65萬沽

股樓投資 16:17 2023/02/22

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荃灣錦豐園再錄蝕讓成交，美聯物業鍾家豪表示，荃灣錦豐園2座中層H室單位，實用面積約339平方呎，為兩房間隔。據悉，原業主已購入屯門區新盤，2022年尾最初叫價488萬元，因新居快將上會，故將舊居減價放售，不惜蝕讓，終以395萬元獲承接，折合實用呎價約11,652元。

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原業主於2019年以約460萬元購入上述物業，持貨逾3年，帳面虧蝕65萬元，期內物業貶值逾14%。

延伸閲讀【多圖】屯門NOVO LAND 2B期新示位陪你睇 北歐風情木系家居

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撰文 : 蔡子俊

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