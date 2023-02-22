西班牙新列車太大入唔到隧道 交通部高官辭職息民憤

西班牙交通部國務大臣耶拉（Isabel Pardo de Vera）和國家鐵路營運商Renfe負責人塔沃阿斯（Isaías Táboas）因新列車訂單失誤，周一（20日）引咎離職。據悉，相關訂單耗資近2.58億歐元（約21.6億港元），但因體積過大無法通過部分隧道。

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Renfe在3年前宣布，現代化改造北部阿斯圖里亞斯（Asturias）及坎塔布里亞（Cantabria）地區營運的窄軌列車和中程列車服務。Renfe為此簽訂價值2.58億歐元合同，購入數十輛新列車。但上月有報道指列車太寬，無法通過兩地部分較舊的隧道。

阿斯圖里亞斯地區主席Miguel Ángel Revilla形容，項目簡直是障礙，呼籲採取緊急行動。而坎塔布里亞地區主席Adrián Barbón亦指，對項目感到困惑、憤怒和失望。據悉，由於西班牙北部鐵路網始建於19世紀，部分隧道尺寸不合乎現代標準。

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西班牙當局上月已因事件解僱兩名高級官員，1名隸屬Renfe，而另一名則隸屬國家鐵路基礎建設公司Adif，兩間企業亦開始展開聯合調查，但仍未能平息民憤。首相桑切斯（Pedro Sanchez）亦宣布，受延誤影響的兩地鐵路服務免費，直至新列車於2026年開始投入服務以作補償。

Renfe於2020年訂購列車，但翌年製造商CAF已意識到對方提供的尺寸不準確，因此停止生產。導致列車需延期至2026年交付，較原定時間遲2年。西班牙政府表示，錯誤發現得夠早，避免經濟損失，但坎塔布里亞地區依然要求賠償。

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責任編輯：李俊儀