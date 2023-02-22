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【大象起飛】滙豐第四季業績勝預期 獲多家大行上調目標價 股價升穿60元創3年新高

股樓投資 18:33 2023/02/22

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滙豐控股（00005）昨日（21日）公布全年業績，當中第四季調整後除税前利潤68.3億美元，勝過市場預期，券商紛紛在績後唱好滙豐，高盛更把滙豐目標價由70元調高至75元。

滙豐股價今日（22日）顯著造好，最高曾見60.85元，升幅5.6%，創近3年以來新高。截至下午2時，滙豐股價報60.35元，升4.8%，成交額30.5億元。

券商對滙豐評級及目標價

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同場加映：【青姐話】主題大挪移 換碼遲唔遲？

青姐話
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高盛報告指出，滙豐第四季業績增長勝過該行預期，因此上調滙豐今、明兩年的收入增長，淨利息收入調升至371及382億美元；非利息收入上調至240億及259億美元。並把目標價由70元調升至75元，維持「買入」評級。

另一大行摩根士丹利亦上調滙豐目標價，由59.8元調升至64.4元，維持「增持」評級。大摩指出，預期滙豐今明兩年派息比率可達50%，並且恢復派發季息，30億美元股份回購計劃料會在今年首季展開。

同場加映：【溫股知新】港股後市已脫險？ 財政政策成重點

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記者：李兆明

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派息 個股分析 大行報告 港股 目標價 回購 滙豐控股（00005）

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