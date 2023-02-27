中環核心超甲級商廈新供應 長江集團中心二期勢成焦點

受持續3年多的疫情影響，本港商廈租務市場持續受壓。據仲量聯行數據，2022年11月底整體甲級寫字樓空置率由2021年底的9.4%升至11.6%；不過，整體甲級寫字樓租金相對保持穩定，首11個月僅回落3.3%。近期內地及香港進一步放寬防疫措施，兩地通關全面恢復，商務活動料將逐步復常，預計可帶動甲級寫字樓（甲廈）租務市場轉好，其中又以中環核心地段成為兵家必爭之地，仲量聯行預計今年中環甲廈租金最多上升5%，其中即將在2023年年底落成的長江集團中心二期（CKC II）作為罕有超甲級商廈新供應，勢將成為市場焦點。

中環是香港傳統的核心商業地段，超甲級商廈林立，中外資公司也偏好在中環落戶，當中包括不少金融機構、銀行總行、知名企業、頂尖律師和會計師事務所，象徵着香港國際金融中心的地位。同時，中環的交通方便，且商務配套完善，有大型購物商場、特色食肆、五星級酒店，滿足商務招待所需。

▲ 長江集團中心二期座落中環核心地段，租戶可坐擁270度無敵維多利亞港海景。

擁黃金地段優勢 提供185個車位

中環核心地帶發展已久，全新超甲級商廈相當罕有。長江集團中心二期位處中環商貿中心樞紐，毗鄰琳寶徑休憩花園及遮打花園，前臨添馬公園及中西區海濱長廊，盡享愜意綠化空間。項目具地理優勢，鄰近港鐵中環站、金鐘站，以及機場快綫香港站。發展商更深知中環黃金地段車位難求，因此項目提供多達185個車位，並規劃了雙上落客區，方便租戶進出琳寶徑和夏愨道。

項目的最大特色是坐擁270度無敵維多利亞港海景，且毗鄰中國銀行大廈、香港滙豐總行大廈、建設銀行大廈及渣打銀行大廈等國際知名金融機構，法律、會計、科技、商貿各界巨擘林立。長江集團中心二期一帶滙聚眾多行業精英，能配合企業高瞻遠瞻的拓展宏圖。

▲ 作為近年中環罕有全新超甲級商業項目，長江集團中心二期備受矚目。

總面積達55萬呎 專屬樓層式地址

長江集團中心二期樓高41層，總建築面積達550,000平方呎，承襲了長江集團中心雋永別致、具標誌性的玻璃幕牆外貌及無中柱式方正設計，提供靈活多變的實用空間，有助租戶善用每一吋空間。

▲ 6樓電梯大堂設計氣度非凡，提供私人電梯大堂及獨立出入口。

標準辦公室每層建築面積約17,254平方呎，樓層淨高約3.2米，充分展示單位採光度和空間感。每層租戶均可擁有企業專屬樓層式地址，無遮擋的維港景致、專屬私人電梯大堂及獨立出入口，一出電梯即可直達辦公室。每層亦可按企業需要間隔成四個獨立單位，每個單位的建築面積約3,359-5,268平方呎不等，辦公室更設專屬洗手間，大大提升了私密度，為租戶帶來尊貴體驗。頂層45樓更設有約7米超高樓底，令270度海景更為壯闊，實屬知名企業主席辦公室樓層首選。

（特約）