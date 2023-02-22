星漣海三房1158萬售　持貨6年貶值逾一成

中原地產胡耀祖表示，隨著中港全面通關社會陸續復常，買家陸續重拾入市信心，馬鞍山星漣海2B座高層F室易手，單位實用面積765平方呎，三房連套房間隔，開價約1180萬元，議價後以1158萬元易手，實用平均呎價15,137元。

中原胡耀祖指，新買家為用家，據了解，原業主於2017年以1298萬元購入單位，持貨約6年，是次易手帳面蝕讓約140萬元離場，單位期內貶值約10.8%。

延伸閲讀【多圖】屯門NOVO LAND 2B期新示位陪你睇 北歐風情木系家居

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

同場加映【青姐話】主題大挪移 換碼遲唔遲？

同場加映【溫股知新】港股後市已脫險？ 財政政策成重點

同場加映 長沙灣大變天 新商住區崛起釋放土地價值

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機