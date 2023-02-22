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星漣海三房1158萬售　持貨6年貶值逾一成

股樓投資 14:47 2023/02/22

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中原地產胡耀祖表示，隨著中港全面通關社會陸續復常，買家陸續重拾入市信心，馬鞍山星漣海2B座高層F室易手，單位實用面積765平方呎，三房連套房間隔，開價約1180萬元，議價後以1158萬元易手，實用平均呎價15,137元。

中原胡耀祖指，新買家為用家，據了解，原業主於2017年以1298萬元購入單位，持貨約6年，是次易手帳面蝕讓約140萬元離場，單位期內貶值約10.8%。

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撰文 : 蔡子俊

星漣海 馬鞍山 二手市場 中原地產 私人屋苑

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