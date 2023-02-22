▲ 【加煙草稅】即時加煙草稅後 每包煙最新賣幾多錢？ 本港吸煙人士每日平均吸幾多支香煙？

財政預算案建議即時將每支香煙的煙草稅調高0.6元，並按同等比例提高其他煙草產品的稅率。若以每包煙20支計算，即加12元稅。現時每包香煙售價約60元，意味加稅後每包煙至少賣72元，甚至更高。

截至最新資料，本港吸煙的人士每日平均吸煙12.7支，當中以50至59歲年齡層吸煙的數目最多，每日平均吸煙13.7支。

本港吸煙人士男女比例存在重大差距，男性吸煙率約16.7%，女性吸煙率只有3%。

現時香港目前煙草稅佔零售價約62%，遠低於世界衞生組織建議的75%。陳茂波指，香煙售價上升會為減少吸煙和戒煙提供誘因，目標是吸煙率能由目前9.5%降至7.8%，政府會按此目標，持續檢視整體控煙措施成效。

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