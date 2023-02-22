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俄羅斯擬2030年前吞併白俄 政府密件外流

環球政治 14:21 2023/02/22

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俄羅斯有政府機密文件外流，顯示俄羅斯早於2021年已制定分為短、中、長期三項計劃，目標是於2030年前正式吞併白俄羅斯。

拜登指俄國不會在烏獲勝 讚北約堅如磐石 【下一頁】

Yahoo! News與德媒《南德意志報》（Süddeutsche Zeitung）早前披露，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）專設部門俄羅斯總統跨境合作局草擬的計劃，制定俄羅斯在白俄羅斯的戰略目標。

普京曾將蘇聯解體形容為20世紀最大的地緣政治災難，自2000年上台以來多次提到俄羅斯世界的概念，提出俄羅斯的勢力範圍應超出目前邊界，涵蓋其餘講俄羅斯語的領土。

短期計劃的期限為2022年，中期計劃則是最快於2025年，使白俄正式成為俄羅斯一部分領土。長期計劃定於2023年展開7年框架，目標是2030年前吞併白俄羅斯。

普京今日發表國情咨文 俄退出與美國僅餘核裁軍條約 【下一頁】

一旦普京成功吞併白俄羅斯，日後將成為立陶宛和波蘭兩個北約和歐盟成員國的鄰國。

俄羅斯總統跨境合作局於2018年10月成立，任務是提出新戰略，以實現俄羅斯在愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、白俄羅斯、烏克蘭和摩爾多瓦的戰略目標。

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責任編輯：鄭錦玲

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