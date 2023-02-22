【YouTube電台】YouTube增設個人化電台　選曲自由度更大

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影片串流平台Youtube除注重影片方面的發展，近期亦在音樂和電台功能上投放更多資源。YouTube宣布，將更新在Youtube Music內的電台功能，讓用戶體驗更個人化的服務。
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Youtube Music將容許用戶建立自己的電台清單。有別於過往只能收聽已存在的播放列表、電台或專輯，用戶未來能在個人電台裏置入最多30位藝人的歌曲，亦能調校藝人歌曲出現的頻率。新功能更增設過濾系統，用戶能通過系統改變電台的氛圍，以及決定播放清單內只有已選擇的藝人，或包含風格相近的藝人作品。系統亦提供特定過濾字眼作更仔細的過濾，如「新發現」和「悠閒歌曲」。
音樂串流平台Spotify和Apple Music亦設有電台功能，但用戶只能以指定的歌曲或藝人建立播放清單，相較之下，YouTube Music的新電台功能自由度更大且更靈活。據外媒《TechCrunch》引述YouTube指，Youtube將融合音樂的關鍵項目，如音樂簡介和歌手，鼓勵用戶從頭建立屬於自己的電台列表。
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責任編輯：歐朗欣
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