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加強對大型科技公司的建設性立場

宏觀解讀 13:26 2023/02/22

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科技股表現出色。全球科技板塊在今年開局就取得了多於15%的強勁表現，大大超過了全球股票的表現（年初至今多於8%）。在經歷了動盪的2022年之後，這是一個令人鼓舞的表現%。聯儲局保持加息，通脹上升，能源價格上漲，俄烏戰爭，供應鏈中斷，以及即將出現的全球經濟放緩，一度令市場擔憂。

儘管存在不利因素和對盈利疲軟的看法，但科技公司逆勢而上，取得了令人鼓舞的業績。根據已經公佈收益的標準普爾科技公司的名單，約有80%的公司提供了好於預期的結果，只有18%的公司低於預期。與上一季報告中的75%和18%相比，已有所改善。從最近的股價表現來看，回望2022年的挑戰，由於投資者正逐漸看淡這些挑戰，並期待著更好的2023年，屆時科技公司的運營和財務指標有望恢復。

雖然科技領軍企業在最近的業績報告中公佈的盈利情況喜憂參半，但它們的管理團隊普遍對前景持樂觀態度，原因是終端需求見底，定價能力有彈性，員工規模合理化，中國市場重新開放，以及盈利能力的恢復。其實全球科技目前的預測市盈率為22倍，與平均值相差1個標準差。同樣，該行業的市盈率為5倍，處於歷史範圍的下半部分。預計2024年將有20%的預期收益增長，一但投資者開始理解該行業的基本面，就會有吸引的價值和進一步以倍數擴張的上升空間。

保持對全球技術的建設性態度，並保持參與。科技行業與CIO 杠鈴策略的增長面非常吻合，並構成I.D.E.A.策略的核心結構。重申一次，CIO 杠鈴和I.D.E.A.策略在全年的基礎上都表現良好，並超過了各自的基準指數。在穩健的基本面支持下，以及對持續盈利復蘇的預測，我們加強了對科技行業以及圍繞大科技和數碼轉型的投資主題建設性立場：雲端、積體電路設計、資料分析、電動汽車、線上內容、高性能計算、網路安全和半導體設備。

責任編輯：梁浩碩

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撰文 : 星展香港投資總監辦公室(北亞區)

欄名 : 星級展望

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