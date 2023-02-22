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【財政預算案2023】陳茂波：料政府2024/25年度回復財政盈餘

股市 13:22 2023/02/22

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【財政預算案2023】陳茂波：料政府2024/25年度回復財政盈餘

財政司司長陳茂波表示，估計綜合帳目在計及發行債券所得及還款後，除2023／24年度錄得赤字外，2024／25至2027／28年度等4個年度均可達致盈餘。非經營帳目則會在2023／24至2026／27年度錄得赤字，但在2027／28年度可達致盈餘。由於香港屬全開放外向型經濟，易受外圍政治經濟環境影響，政府收入波動幅度較大，估計經營帳目在2023／24年度及2024／25年度將會錄得赤字，其後年度均為盈餘。上述預測未計及未來4年政府可能推出的退稅及紓緩措施。

預計至2028年3月底，財政儲備為9837億元，相當於本地生產總值25.6%，或約14個月的政府開支。

陳茂波指，香港是細小、開放型經濟體，亦缺乏天然資源，經濟表現無可避免易受外圍環境影響。當外圍環境惡化或發生自然災害時，香港經濟下行壓力增大，政府財政收入也可能大幅減少。政府施政的最根本目標是照顧市民福祉。為此，政府在經濟下行時需要推出逆周期措施，穩住經濟，保障市民生活，紓緩大家的壓力。此消彼長下，政府財政便會出現赤字。相反，在經濟環境向好時，政府的稅收和其他收入都有所增加，加大支出的需要也會減少，就會錄得盈餘。

【ET財智Talk】恒指全年走勢先低後高？ 東亞銀行李振豪分析中港股市最值博板塊

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編輯：胡學能

經濟 債券 財政政策 GDP 陳茂波 財政預算案 財政司
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