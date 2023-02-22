紐約市低價賤賣多餘抗疫物資 逾17億醫療用品僅售390萬

美國紐約市新冠疫情期間大量購入醫療用品，周二（21日）公布報告顯示，紐約市官員僅以50萬美元（約390萬港元）價格，拍賣賣出價值近2.25億美元（約17.55億港元）的醫療設備及抗疫裝備。

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非牟利新聞網站《The City》報道，低價出售的物資包括3,000部呼吸機。當時紐約市政府以1,200萬美元（約9,360萬港元）購入，但卻在1月24日時，以2.46萬美元（約19.2萬港元）價格售出。當局更形容，呼吸機為「無法使用的廢棄金屬設備」。

報道更指，需出動28輛貨櫃車運走相關裝備。但紐約市前市長白思豪（Bill de Blasio）曾稱，設備將協助紐約市戰勝疫情並為下一次危機做好準備。

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白思豪政府當初公布數據亦顯示，時任紐約市政府以每個6.7美元（約52.3港元）價格，購入5萬個防護罩，高於疫情大流行開始時的平均每個3.67美元（約28.6港元）。但上周拍賣時，當局將70.1萬個防護罩起標價定為1,000美元（約7,800港元），即每個僅需0.14美分（約0.01港元）。

紐約市政府認為，白思豪當初決定放棄監督恐慌性採購，造成是次廉價出售物資。報道更指，當初政府簽訂一份合同亦極具爭議。

和政府簽訂合同的新澤西州（New Jersey）公司Digital Gadgets未能交付呼吸機，轉而向紐約市政府交付N95口罩。但首批交付口罩質素低劣且未經食品藥物管理局（FDA）認證，收費亦高於平均價格。

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責任編輯：李俊儀