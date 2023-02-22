  • 20°C
香港時間 : 2023222日 (週三) 14:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

紐約市低價賤賣多餘抗疫物資 逾17億醫療用品僅售390萬

環球社會熱點 13:38 2023/02/22

分享：

分享：

美國紐約市新冠疫情期間大量購入醫療用品，周二（21日）公布報告顯示，紐約市官員僅以50萬美元（約390萬港元）價格，拍賣賣出價值近2.25億美元（約17.55億港元）的醫療設備及抗疫裝備。

澳洲藥房抗生素短缺 無法確保進口量 【下一頁】

非牟利新聞網站《The City》報道，低價出售的物資包括3,000部呼吸機。當時紐約市政府以1,200萬美元（約9,360萬港元）購入，但卻在1月24日時，以2.46萬美元（約19.2萬港元）價格售出。當局更形容，呼吸機為「無法使用的廢棄金屬設備」。

報道更指，需出動28輛貨櫃車運走相關裝備。但紐約市前市長白思豪（Bill de Blasio）曾稱，設備將協助紐約市戰勝疫情並為下一次危機做好準備。

中朝跨境列車本周重啟 首日運北韓高層高檔禮品 【下一頁】

白思豪政府當初公布數據亦顯示，時任紐約市政府以每個6.7美元（約52.3港元）價格，購入5萬個防護罩，高於疫情大流行開始時的平均每個3.67美元（約28.6港元）。但上周拍賣時，當局將70.1萬個防護罩起標價定為1,000美元（約7,800港元），即每個僅需0.14美分（約0.01港元）。

紐約市政府認為，白思豪當初決定放棄監督恐慌性採購，造成是次廉價出售物資。報道更指，當初政府簽訂一份合同亦極具爭議。

和政府簽訂合同的新澤西州（New Jersey）公司Digital Gadgets未能交付呼吸機，轉而向紐約市政府交付N95口罩。但首批交付口罩質素低劣且未經食品藥物管理局（FDA）認證，收費亦高於平均價格。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

美社運人士扮有色人種近20年 母：佢好似雪咁白
今日
美社運人士扮有色人種近20年 母：佢好似雪咁白
美共和黨極右議員籲紅州脫離聯邦「需要國家離婚」
2023/02/21
美共和黨極右議員籲紅州脫離聯邦「需要國家離婚」
普京今日發表國情咨文 俄退出與美國僅餘核裁軍條約
2023/02/21
普京今日發表國情咨文 俄退出與美國僅餘核裁軍條約
美國5大最骯髒大城市共通點 同黨人士任市長
2023/02/21
美國5大最骯髒大城市共通點 同黨人士任市長
【烏克蘭戰爭】美國官員承認 可能援烏F-16戰機
2023/02/20
【烏克蘭戰爭】美國官員承認 可能援烏F-16戰機

你可能感興趣

美社運人士扮有色人種近20年 母：佢好似雪咁白
今日 12:30
美社運人士扮有色人種近20年 母：佢好似雪咁白
美共和黨極右議員籲紅州脫離聯邦「需要國家離婚」
17:13 2023/02/21
美共和黨極右議員籲紅州脫離聯邦「需要國家離婚」
普京今日發表國情咨文 俄退出與美國僅餘核裁軍條約
19:11 2023/02/21
普京今日發表國情咨文 俄退出與美國僅餘核裁軍條約
醫療用品 疫情 紐約 美國 口罩

下一篇文章

英兩大超市限購新鮮農產品 料維持數周
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【烏克蘭戰爭】烏高官警告 烏軍坦克將停駐莫斯科紅場
【烏克蘭戰爭】烏高官警告 烏軍坦克將停駐莫斯科紅場
英國初級醫生加入罷工 救護員或拒接中風患者個案
英國初級醫生加入罷工 救護員或拒接中風患者個案
美共和黨極右議員籲紅州脫離聯邦「需要國家離婚」
美共和黨極右議員籲紅州脫離聯邦「需要國家離婚」
普京今日發表國情咨文 俄退出與美國僅餘核裁軍條約
普京今日發表國情咨文 俄退出與美國僅餘核裁軍條約
【英國王室】查理斯親選加冕典禮音樂 兩大歌星拒參加演唱會
【英國王室】查理斯親選加冕典禮音樂 兩大歌星拒參加演唱會
倫敦將為小學生提供1年免費午餐 助應對生活成本危機
倫敦將為小學生提供1年免費午餐 助應對生活成本危機
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款