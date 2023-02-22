【大行報告】房地產銷售下降 物業發展收入及EBITDA跌幅超預期 高盛予信和置業「沽售」

高盛表示，由於房地產銷售下降，信和置業（ 00083）的物業發展收入及息 稅折舊攤銷前溢利 （EBITDA）同比各下降55%及71%，比該行預測的各跌27%及29%更甚。該行予其「沽售」評級，目標價由10.7元稍為下調至10.6元。信和置業周三（22日）收報 10.2元，跌幅1.4%。

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該行指出，由於凱彙的入賬貢獻較低，物業發展業務EBITDA利潤率同比下降17個百分點至30%，該行預測為31%。 至於物業投資收入和EBITDA均與該行預測一致，分別跌2%和3%，主因負租金調整和辦公室入住率較弱。



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而在其他領域，隨著酒店業務復甦，收入超過該行預測。酒店入住率有改善，尤其是在新加坡，酒店入住率回到70%至80%左右水平。



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撰文：鄭昊彤