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【大行報告】大摩：料毛利率持續委萎縮 下調ASMPT評級至「減持」

股樓投資 17:09 2023/02/22

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摩根士丹利表示，中國晶圓廠設備的資本支出將進一步下降，並預計其潛在市場規模今年將同比跌16%，認為ASMPT（00522）毛利率將因更低的產能利用率而持續萎縮。該行將其評級由「與大市同步」降至「減持」，並將目標價由72元下調至56元。ASMPT周三（22日）收報65元，跌幅3%。

 

【青姐話】主題大挪移 換碼遲唔遲？

青姐話
【青姐話】主題大挪移 換碼遲唔遲？

 

該行下調公司2023至2024年每股盈利預測各17%，以反映更低的利用率導致更低的半導體解決方案收入預估。

 

【延伸閱讀】2023年部署：聚焦通關及通脹 兔年值留意的10大收息股【見下頁】

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【溫股知新】調整未完成 復常股最醒

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撰文：鄭昊彤

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港股 大行報告 ASMPT（00522）

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