【大行報告】大摩：料毛利率持續委萎縮 下調ASMPT評級至「減持」

摩根士丹利表示，中國晶圓廠設備的資本支出將進一步下降，並預計其潛在市場規模今年將同比跌16%， 認為 ASMPT（ 00522）毛利率將因更低的產能利用率而持續萎縮。該行將其評級由「與大市同步」降至「減持」，並將目標價由72元下調至56元。 ASMPT周三（22日）收報 65元，跌幅3%。

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該行下調公司2023至2024年每股盈利預測各17%，以反映更低的利用率導致更低的半導體解決方案收入預估。

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撰文：鄭昊彤