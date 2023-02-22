【大行報告】乾散貨即期運價回升提振市場 大摩料太平洋航運未來15日股價升

摩根士丹利表示，預料太平洋航運（02343）股價將於未來15日內將上升，發生機會率介乎70%至80%。該行予太平洋航運目標價為4.17元，並維持其「增持」評級。太平洋航運周三（22日）截至下午3時報2.84元，升3.3%。







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該行指出，波羅的海超輕便極限型指數（BSI）於周二（21日）上升11%，並在過去5個交易日上漲了29%，預料新年後的乾散貨即期運價回升將將提振市場的積極情緒。

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撰文：鄭昊彤