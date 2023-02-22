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【財政預算案2023】利得稅和薪俸稅稅率維持不變　向馬會每年徵收24億「額外足球博彩稅」

Hot Talk 13:04 2023/02/22

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【財政預算案2023】利得稅和薪俸稅稅率維持不變　向馬會每年徵收24億「額外足球博彩稅」

陳茂波指，增加收入的最重要方向是「將餅做大」，通過發展經濟，拉動收入，但過去幾年經濟下行，企業及個人均承受較大的壓力，現在香港正逐步復常，大家都需要時間恢復元氣、固本培元，因此建議今年暫時維持利得稅和薪俸稅稅率不變。

他解釋，利得稅及薪俸稅是政府主要收入來源，雖然社會步入後疫情階段，香港與內地及國際全面恢復往來、社會氣氛轉趨樂觀，但外圍經濟仍然疲弱、風雲幻變，情況可以瞬間逆轉，本港經濟復蘇的勢頭仍須鞏固。

不過，政府建議自2023/2024年度起，在《博彩稅條例》下向香港賽馬會徵收每年24億元的「額外足球博彩稅」，為期五年，而原有博彩稅稅率不變，這安排已充分考慮本港博彩事業面對的外部激烈競爭，馬會亦承諾不會減少其對本地慈善事業的承擔。計及稅務調整因素，這安排是五年合共帶來稅收100億元。

【財政預算案2023】即時調高煙草稅、每支香煙調高0.6元　冀吸煙率降至7.8%

【財政預算案2023】薪俸稅退稅100%、上限6000元　子女免稅額增至13萬元　寬減首兩季差餉

【財政預算案2023】政府再派5000元消費券、樓市辣招措施不變　一文看清財政預算案金融經濟政策（不斷更新）

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