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【財政預算案2023】政府料2022/23年財赤1400億元　財政儲備3月底料降至8200億元

股市 13:06 2023/02/22

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【財政預算案2023】政府料2022/23年財赤1400億元　財政儲備3月底料降至8200億元

財政司司長陳茂波表示，2022／23年度政府收入的修訂預算為6038億元，較原來預算低15.7%，即1121億元，主因是地價和印花稅的收入均較預期少。雖然年內已適時因應疫情減退而節省部分防疫抗疫的開支，但估計仍將錄得約1400億元赤字，高於原來預算的約560億元，財政儲備則會下降至約8200億元的水平。

陳茂波預計，2022／23年度綜合赤字為1398億元。財政儲備在2023年3月31日預計為8173億元。

陳茂波解釋，去年本港經濟受疫情打擊，同時環球央行大力收緊貨幣政策，嚴重削弱外圍經濟動力，影響本地經濟狀況。政府的收入不如預期，本財政年度的利得稅收入將較初時估算為低。股市和樓市疲弱，令印花稅收入比預期少，樓市疲弱亦影響地價收入。再加上在去年財政預算案宣布後推出「2022保就業」計劃，以及去年防疫抗疫涉及的大額開支，本財政年度的財政狀況較預期差。

地價、印花稅等多項收入較原來預算跌

陳茂波指，地價收入為711億元，較原來預算大減489億元，主要是因部分土地成交價較預期低，以及部分賣地計劃取消。印花稅收入為670億元，較原來預算低460億元，亦遠較過去年度為少，主要是由於物業和股票市場疲弱，成交下跌。利得稅的收入為1620億元，較原來預算少57億元，主因是去年經濟環境困難，緩繳暫繳税所涉款額有所上升。薪俸稅的收入為757億元，較原來預算多28億元，主要是由於薪酬水平上升。

由於推出大規模逆周期措施和防疫抗疫涉及龐大開支，2022／23年度政府整體開支的修訂預算為8096億元，相比之前一年大幅增加16.8%，相對名義本地生產總值的佔比亦上升至28.6%，較原來預算高0.3%，即23億元。

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編輯：胡學能

港股 經濟 利得稅 薪俸稅 印花稅 陳茂波 財政預算案 財政司
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