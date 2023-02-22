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【財政預算案】再加煙草稅 每支香煙煙草稅即時調高6角 目標吸煙率由9.5%降至7.8%

理財智慧 13:07 2023/02/22

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香港的吸煙率持續下降，據政府的數據，本港吸煙率由2019年的10.2%下降至現時約9.5%，是有紀錄以來首次錄得單位數，當局仍盡力協助煙民戒煙。財政司司長陳茂波於是次《財政預算案》亦有推出控煙措施。
 

【財政預算案】 派5000元 退稅！ 仲有啲咩？  附派糖措施一覽表，詳見【下一頁

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陳茂波指，吸煙危害健康，增加煙草稅是國際公認最有效的控煙措施。政府對上一次較大幅提高煙草稅已超過10年，政策效果隨通脹等因素而被逐漸淡化。目前煙草稅佔零售價約百分之62%，遠低於世界衞生組織建議的75%。

【溫股知新】港股後市已脫險？ 財政政策成重點

溫股知新
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為了保障市民健康，他建議即時將每支香煙的煙草稅調高六角，並按同等比例提高其他煙草產品的稅率。他表示，香煙售價上升會為減少吸煙和戒煙提供誘因，當局的目標是吸煙率能由目前百分之9.5%降至7.8%。會按此目標，持續檢視整體控煙措施成效，亦會同時加強推動戒煙及針對私煙的執法工作。

【青姐話】主題大挪移 換碼遲唔遲？

青姐話
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責任編輯：陳詠妍

 

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財政預算案 社會民生 財政政策 陳茂波 財政司 立法會

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