【財政預算案】減輕首置買家上車負擔　調低從價印花稅稅階

為減輕一般家庭首次置業負擔，新一份《財政預算案》提出，調整從價印花稅稅階，即日生效。以購買800萬元物業為例，原本首置買家要付30萬元印花稅，但現只需支付24萬元，少了6萬元，即兩成。

財政司司長陳茂波指出，考慮到買賣或轉讓住宅及非住宅物業須繳付的從價印花稅（第二標準稅率）的稅階，自2010年未有調整，所以決定對此作出調整，主要目的是減輕一般家庭首次置業的負擔，特別是中小單位，而有關調整將按今日（2月22日）在憲報刊發的《公共收入保障令》即日生效，預計這項措施會令37,000名買家受惠，政府每年因而少收約19億元。

至於地產業界多次提出的減辣，陳茂波說，目前各項住宅物業需求管理措施（即所謂「辣招」）維持不變。

房屋及土地政策一覽

今年度潛在土地供應可建2.05萬伙私樓

未來五年，私樓年均落成量1.9萬伙

未來5年，通過賣地計劃及鐵路物業項目，提供不少於72,000伙私樓用地

已覓地建36萬伙公營房屋，滿足未來10年需求

未來兩約有1.4萬伙「過渡性房屋」陸續啟用

今年稍後時間公布「私人發展商興建資助房屋計劃」詳情

調整住宅及非住宅物業印花稅（第二標準稅階，亦即首置人士適）

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