【財政預算案】 政府紓緩措施比較 薪俸稅和個人入息課稅減少4000元! 今年交多咗稅 !

市民生活壓力大，最關心的就是政府的紓緩措施。為減輕市民的經濟壓力，政府今年的紓緩措施與去年相近，然而比較之外，部分措施明顯有「減糖」，是次比較去年與今年政府紓緩措施。

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在薪俸稅和個人入息課稅方面，市民今年需要交稅的金額會較去年多

2023 年 : 寬減2022/23課稅年度百分之百的薪俸稅和個人入息課稅，上限為六千元，全港一百九十萬名納稅人受惠。 2022 年 : 寬減2021/22課稅年度百分之百的薪俸稅和個人入息課稅，上限為一萬元，全港二百零一萬名納稅人受惠。

寬減差餉今年較去年少兩季，而且金額每季亦減少500元

2023 年 : 寬減2023／24年度首兩季的差餉，住宅物業以每戶每季一千元為上限，估計涉及三百零三萬個住宅物業，政府收入將減少五十二億元； 2022 年 : 寬減2022/23年度四季的住宅物業差餉，首兩季以每戶每季一千五百元為上限，其後兩季以每戶每季一千元為上限。估計涉及二百九十九萬個住宅物業。

電費補貼金額不變，不過措施將涉及的金額較去年增加一億元。

2023 年 : 為每個合資格電力住宅用戶戶口提供一千元的電費補貼，涉及約二十九億元。現行向此等戶口提供每月五十元的電費紓緩金計劃，將延長至二零二五年年底，涉及約三十五億元。約二百九十萬個住宅用戶將可受惠。 2022年 : 為每個合資格電力住宅用戶戶口提供一千元的電費補貼。這項措施將涉及約二十八億元的開支，約二百八十萬個住宅用戶將可受惠；



「公共交通費用補貼計劃」





2023年 : 將「公共交通費用補貼計劃」下的臨時特別措施延長六個月至今年十月底，為市民每月超出二百元的實際公共交通開支提供三分之一的補貼，以每月五百元為上限，涉及額外開支約十億八千萬元，估計每月惠及約三百五十萬名市民； 2022年 : 把「公共交通費用補貼計劃」的門檻，在今年五月至十月，由四百元降至二百元。政府會就市民每月超出二百元的實際公共交通開支提供三分之一的補貼，補貼金額會以每月五百元為上限。計劃下的補貼金額會增加約十億八千萬元，估計每月惠及約三百八十萬名市民。

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責任編輯：陳玉蓮