▲ 【財政預算案2023】即時調高煙草稅、每支香煙調高0.6元 冀吸煙率降至7.8%

財政司司長陳茂波指，增加煙草稅是國際公認最有效的控煙措施，基於政府對上一次較大幅提高煙草稅已超過十年，政策效果隨通脹等因素而被逐漸淡化，而香港目前煙草稅佔零售價約62%，遠低於世界衞生組織建議的75%。

陳茂波建議，即時將每支香煙的煙草稅調高0.6元，並按同等比例提高其他煙草產品的稅率。他稱，香煙售價上升會為減少吸煙和戒煙提供誘因，目標是吸煙率能由目前9.5%降至7.8%，政府會按此目標，持續檢視整體控煙措施成效，亦會同時加強推動戒煙及針對私煙的執法工作。

【財政預算案2023】政府再派5000元消費券、樓市辣招措施不變 一文看清財政預算案金融經濟政策（不斷更新）

【財政預算案2023】向合資格住宅用戶提供1000元電費補貼 交通費補貼延至10月底 代繳DSE考試費

【財政預算案2023】薪俸稅退稅100%、上限6000元 子女免稅額增至13萬元 寬減首兩季差餉

【ET財智Talk】恒指全年走勢先低後高？ 東亞銀行李振豪分析中港股市最值博板塊