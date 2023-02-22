▲ 【財政預算案2023】政府預留2億元開展氫燃料電池雙層巴及重型車試驗 3.5億元資助渡輪營辦商建電動渡輪

財政司司長陳茂波發表財政預算案，指香港致力爭取於2050年前實現碳中和，並力爭在2035年前，把碳排放量從2005年的水平減半。為加強統籌和推動深度減碳等工作，環境及生態局在今年1月成立了氣候變化與碳中和辦公室，並將會成立「碳中和及可持續發展委員會」，就減碳策略提供意見。

陳茂波稱，政府已訂下於2027年年底前有約700輛電動巴士及3000輛電動的士投入服務的目標。政府會在新能源運輸基金下預留2億元，與專營巴士公司及其他持份者合作，在今年有序地開展氫燃料電池雙層巴士及重型車輛的試驗，全面測試它們在本地環境下運作的可行性。政府亦已預留3.5億元，資助4間港內航線的渡輪營辦商建造及試驗電動渡輪和相關充電設施，以測試在港內應用電動渡輪的技術及商業可行性，預計試驗於2024年開展。

政府會為的士業界提供百分百擔保的貸款計劃

他又指，政府會為的士業界提供百分百擔保的貸款計劃，以鼓勵的士車主將現有的士替換為純電動的士。預計有關建議涉及的貸款總擔保額約為64億元。

陳茂波亦提到，去年向「低碳綠色科研基金」注資2億元，把基金撥款倍增至4億元。基金已批出22個來自本地大學、公營科研機構和私營企業的項目。這些科研項目涉及氫燃料的電池儲存和釋放技術、生物炭建築材料的製造，以及減少路邊空氣污染的淨化系統等。

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編輯：胡學能