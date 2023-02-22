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【財政預算案2023】陳茂波：河套區創科園首三座大樓明年底落成　交椅洲人工島提供二十萬個就業職位

股市 12:55 2023/02/22

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政府早前公布「北部都會區」發展策略，冀打造「南金融、北創科」的新產業布局，財政司司長陳茂波指，除落實已動工大型新發展區外，政府正推進其他發展項目的規劃及工程研究，開展新田科技城發展方案及土地規劃，預計在第二季展開諮詢，當中包括一百五十公頃新創科用地。

另外，陳茂波預計，落馬洲河套區港深創科園首三座大樓將在2024年底陸續落成；新田科技城首批新創科土地平整工程，亦在同年動工。

填海建造交椅洲人工島    提供二十萬個就業職位

陳茂波稱，通過填海建造一千公頃的交椅洲人工島，可提供四百萬平方米的商業總樓面面積，及約二十萬個就業職位，並發展第三個核心商業區。

【ET財智Talk】恒指全年走勢先低後高？ 東亞銀行李振豪分析中港股市最值博板塊

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記者：伍鍵文

北部都會區 落馬洲 就業 陳茂波 財政預算案 建造 金融 填海 財政司
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