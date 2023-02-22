【惡意軟體】AgentTesla監控香港企業　Telegram出現AI釣魚訊息

▲ 不法分子近期開亦始研究以ChatGPT撰寫惡意程式和釣魚郵件，並以Telegram作渠道散播訊息。

惡意程式一向猖獗，小至個人電郵，大至企業機密，均為其攻擊目標。而在香港，AgentTesla被評為上月影響最大的惡意軟件，波及不少企業。

據網絡安全解決方案供應商Check Point發佈的2023 年 1 月《全球威脅指數》報告顯示，AgentTesla 在港肆虐，單在1月便有13.3%企業受影響。而綜觀全球，AgentTesla的影響範圍佔5%，僅次於佔6%的Qbot和Lokibot。手機惡意軟體方面，Anubis則位列最肆虐軟體首位。

Check Point發現犯罪團體會以知名品牌傳播病毒。而最新研究顯示月最普遍被使用的漏洞為

「Web Server Exposed Git 存儲庫信息洩露」和「HTTP 標頭遠端代碼執行」。Check Point香港及澳門區總經理周秀雲提醒，網民及企業要注意連結是正確的URL，以及網址有沒有拼寫錯誤。

【網絡詐騙】港現加密貨幣交友騙案 專家：騙徒變得不擇手段

Telegram AI機械人成惡意程式新散播渠道

不法分子近期開亦始研究以ChatGPT撰寫惡意程式和釣魚郵件，並以Telegram作渠道散播訊息。他們推出的OpenAI API Telegram機械人可透過外部程式使用，且無仼何限制，沒有和ChatGPT相同的使用者介面規限。

責任編輯：歐朗欣

【新HomePod開箱】試玩第2代HomePod溫度＋濕度感測新功能 重低音效果更出色？（有片+多圖）