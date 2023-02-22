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【財政預算案2023】陳茂波：樓市辣招措施不變　調低從價印花稅的稅階

股市 12:44 2023/02/22

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【財政預算案2023】陳茂波：樓市辣招措施不變　調低從價印花稅的稅階

本港樓市去年低迷，去年樓價跌約15%，但財政司司長陳茂波強調，目前的各項住宅物業需求管理措施維持不變；意味樓市「辣招」持續。

陳茂波指，去年購置住宅物業人士當中，超過九成屬首次置業，考慮到買賣或轉讓住宅及非住宅物業須繳付的從價印花稅（第二標準稅率）的稅階，自2010年都未有調整，決定對此作出調整，主要目的是減輕一般家庭首次置業的負擔，特別是中小單位，但1000萬元以上的從價印花稅維持不變。

有關調整將按今日在憲報刊發的《公共收入保障令》即日生效，預計這項措施將會令3.7萬名買家受惠，政府每年因而少收約19億元。

【財政預算案】下年度賣地計劃涉12幅住宅用地　未來5年賣地及鐵路項目可興建不少於7.2萬伙私營房屋

【財政預算案2023】政府再派5000元消費券、寬減首兩季差餉　一文看清財政預算案金融經濟政策（不斷更新）

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