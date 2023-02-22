英兩大超市限購新鮮農產品 料維持數周

英國超級市場Asda及Morrisons宣布，將限制顧客購買新鮮農產品，估計措施將維持數周。此次限購相信源於歐洲及北非惡劣天氣，導致農產品收成減少導致。

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Morrisons自周三（22日）起，限制顧客只能購買最多兩包裝的薯仔﹑青瓜﹑生菜及甜椒類產品。Asda周二（21日）表示，顧客最多只能購買3樣新鮮農產品，包括西蘭花﹑樹莓及生菜等。

Asda發言人表示，措施為確保所有顧客能獲取需要的新鮮農產品。發言人指Asda如同其他超市，正面臨部分來自西班牙及北非農產品供應問題，因此暫時實施限購措施。但其他英國超市未有相同措施。

入口商稱受西班牙與南歐不合季節天氣影響，加上地中海地區風暴及荷蘭溫室種植能源成本急升，導致英國沙律食品入口供應驟降。

業內人士透露，部分新鮮農產品產量減少30至40%，西班牙甜椒收成更是大減7成。部分產品批發價格甚至較正常時候最多增加3倍。

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英國全國農民聯盟（National Farmers Union）主席巴特斯（Minette Batters）表示，沙律產品限購未來可能進一步實施，因此英國農民生產成本因能源費用增加而上升。

巴特斯指出，英國生產的青瓜或蕃茄等沙律產品產量跌至1985年有紀錄以來新低。她指高度依賴能源協助生產的農民需要協助，應對高價能源成本，點名政府需要推出措施降低初級生產行業的通脹。

英國農產品供應商之一Nationwide Produce董事總經理奥馬利（Tim O’Malley）表示，英國農產品產量受結霜影響嚴重減少，供應減少及高價恐怕持續數月。

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責任編輯：吳漢培