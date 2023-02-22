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【財政預算案】政府將推動「機場城市」發展策略 計劃於機場島打造航空商業園

理財智慧 16:10 2023/02/22

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財政司司長陳茂波表示，政府與機管局將全力推動「機場城市」發展策略，將香港國際機場發展成為不同經濟活動的樞紐，推動香港及鄰近地區的經濟增長。他指出，隨著機場三跑道系統預計於明年年底完成，以及「海天中轉大樓」將於年中啓用，將進一步加強作為區内多式聯運樞紐的角色。

【溫股知新】港股後市已脫險？ 財政政策成重點

溫股知新
【溫股知新】港股後市已脫險？ 財政政策成重點

陳茂波透露目前機管局正計劃在機場島建設新的航空商業園，並與珠海當局探討在珠海建立航空產業工業園的可行性。而香港國際機場也正積極發展SKYCITY 航天城綜合商業發展項目，加強物流基建，進一步擴展高貨值貨品和電子商務等業務。

【青姐話】主題大挪移 換碼遲唔遲？

青姐話
【青姐話】主題大挪移 換碼遲唔遲？

陳茂波將預留2000萬元以推動高端航運服務業的策略研究，以及加強業界在國際及大灣區的交流。另外，每年一度的旗艦活動「香港海運周」規模也會擴大。

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撰文：鄭日棱

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香港 陳茂波 航運 航空 大灣區 珠海 機場管理局 機場 財政預算案 三跑道系統

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