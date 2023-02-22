【財政預算案2023】下年度賣地計劃涉12幅住宅用地　未來5年賣地及鐵路項目可興建不少於7.2萬伙私營房屋

▲ 【財政預算案】下年度賣地計劃涉12幅住宅用地 未來5年賣地及鐵路項目可興建不少於7.2萬伙私營房屋

2023/2024年度賣地計劃共有12幅住宅用地，加上鐵路物業發展、私人發展和重建及市區重建局項目，預計全年的潛在土地供應可興建約2.05萬個單位，較《長遠房屋策略》的1.29萬個單位年度估算需求高出約60%。此外，賣地計劃共有3幅商業用地及3幅工業用地，提供約20萬平方米商業樓面面積和17萬平方米工業樓面面積。

未來5年，將通過賣地計劃及鐵路物業項目，向市場提供可興建不少於7.2萬個私營房屋單位的土地，規模較上一個五年期增加近1倍。當中近60%成的土地供應來自新發展區和新市鎮擴展區；另外40%來自其他地區的政府賣地項目和鐵路物業發展項目，當中尚還未計入市區重建局及其他私人發展項目的供應。

已覓得8幅土地作興建「簡約公屋」

政府已覓得土地興建約36萬個公營房屋單位，比《長遠房屋策略》的供應目標高約20%，可以滿足未來十年約30萬個公營房屋單位的需求。但由於房屋用地並非每年平均分布，加上造地需時，短期內可供發展公營房屋的土地仍然短缺。為了盡快填補短期公營房屋供應不足的缺口，並及早改善居住於不適切居所市民的生活環境，政府已覓得8幅土地作興建「簡約公屋」之用。

至於過渡性房屋，約7000個過渡性房屋單位已投入服務，預計未來兩年另外有約1.4萬個單位相繼落成啓用。

私營房屋方面，估計由今年起計的5年內，私人住宅單位每年平均落成量超過1.9萬個。截至去年底，未來3至4年一手私人住宅單位潛在供應量維持在較高水平，約為10.5萬個單位。

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