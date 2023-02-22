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【財政預算案】 搶人才持續 創新科技、金融業、航運、空運及物流業、建造業都吃香 ! 增撥三億元舉辦與資訊科技相關課外活動予學生

理財智慧 12:34 2023/02/22

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人才是發展的最重要資源。香港的未來，取決於能否持續供應大量優秀人才以應付市場所需。政府在推出「搶人才」措施的同時，首要仍是積極培養和留住本地人才。政府會從教育和培訓入手，通過鼓勵多元發展，裝備好青年人與業界人士，讓他們掌握未來產業和經濟發展所需的技能，也讓本地人才看到機遇和希望。政府就金融業、創新科技及航運、空運及物流業、建造業待方面提供支持。

金融業

政府將推出「專上學生金融科技實習計劃」，為本地及大灣區的專上學生提供資助。透過計劃，學生可以在本港或大灣區的金融科技企業，取得跨境實習工作經驗，另外，延長「提升保險業和資產財富管理業人才培訓先導計劃」三年，以培養更多業界人才並提升從業員的專業能力。

航運、空運及物流業

政府向「海運及空運人才培訓基金」注資二億元，加強物流業人才培訓，推動高端、高增值及智慧物流的發展，並鼓勵業界與大專院校及專業團體合作，吸引更多年輕人入行。今年將推出「海事人才培訓資助計劃」，為有志投身海事法律工作的青年提供見習機會，以培育更多本地海事律師。香港國際航空學院與內地院校合作推出的「大灣區青年航空業實習計劃」的首年名額，將會由三百增至四百五十名，以培育更多青年投身航空業，應付香港及內地航空業的長遠人力需求。

【財政預算案】 派5000元 退稅！ 仲有啲咩？ 附派糖措施一覽表【見下頁

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創新科技

增撥三億元，在未來三個學年，繼續向每所公帑資助中學，提供最多一百萬元的資助，以舉辦與資訊科技相關的課外活動。政府致力從小培養青少年對創科的興趣，提升學生的數碼技能、創新思維和學習資訊科技的氛圍，並壯大未來創科人才的供應。

建造業

為應對未來基建發展的人力需求，會與專上院校合作，完善升學及發展階梯，推行兩年先導計劃，為就讀建造業相關的兼讀制學位課程的學員，提供在職培訓津貼，預計需撥款約一億元。政府亦會預留七百萬元，與香港建造學院合作，推出為期兩年的「先聘請後培訓」資助計劃，為選擇就讀建造業安全主任課程的學員，提供在職培訓津貼。

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責任編輯：陳玉蓮

 

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