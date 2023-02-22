【財政預算案】香港流行文化有價 注資5億元撐創意產業 支持本地電視台夥內地或亞洲團隊製電視節目

今年的財政預算案中，財政司司長陳茂波也特別關注本港文化方面的發展。

陳茂波說，政府於2009年推出「創意智優計劃」，截至2022年9月底，已撥出近23億元，資助創意業界在本港和外地舉辦約650個項目，約1.3萬家中小企受惠，創造近3萬個職位和超過8萬個培育機會。

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另外，當局也計劃注資五億元，支持香港創意產業的發展，鼓勵更多具創意及文化底蘊的跨界別、跨領域合作項目，並支持本地電視台與內地或亞洲團隊聯合製作綜藝電視節目，提升香港流行文化的影響力。此外，計劃亦會資助香港設計中心及貿發局的旗艦活動及培育計劃。



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中外文化藝術交流方面，為進一步推動大灣區內文化藝術的交流，香港將成為2024年「粵港澳大灣區文化藝術節」的主辦城市，呈獻區內的優質文化和演藝項目。當局會撥款2,000萬元以舉辦該藝術節，預計將有5,000名本港及內地藝術家和藝文同業參與，並會吸引14萬名觀眾。



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他也建議自下一財政年度開始的五年，一共撥出1.35億元，支持香港表演藝團和藝術家到大灣區參與演出及創作，預計每年將有1,000名本地藝術家參與，吸引4萬名區內觀眾。

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責任編輯：陳詠妍